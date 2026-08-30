Familias exigen ley urgente para abordar la pubertad precoz en niños y niñas

Buenos Aires, 29 agosto (NA) -- La red de familias de niños con pubertad precoz solicita la implementación de la Ley 27.732, que busca garantizar el diagnóstico, tratamiento y prevención integral de esta condición. Una madre, integrante de la red, expresó: "La demora nos mata porque el cuerpo de los chicos no espera".

En conversación con la Agencia Noticias Argentinas, Daniela, madre de dos niñas, una en tratamiento y otra que ya lo finalizó, advirtió que las demoras en el acceso a la medicación pueden perjudicar la maduración ósea, el crecimiento y el bienestar emocional de los menores. "La demora nos mata porque el cuerpo de los chicos no espera. Si el tratamiento se frena o se estira, sus huesos maduran antes de tiempo y eso después no tiene vuelta atrás", enfatizó.

El proyecto presentado en la Ciudad de Buenos Aires busca establecer un Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento Integral de la Pubertad Precoz, cuyo objetivo es garantizar la detección y el abordaje adecuado de los niños y niñas afectados.

Entre sus objetivos, la iniciativa incluye la capacitación de profesionales de salud, la creación de protocolos de atención, campañas de concientización y acciones para evitar la discriminación de los pacientes. Daniela considera que este enfoque es un cambio positivo ante las dificultades que enfrentan las familias para acceder a tratamientos: "Antes estábamos a la deriva, peleando solas con el famoso PMO que siempre tiene algún bache para negarte algo".

La madre resaltó la importancia de que los profesionales estén mejor capacitados para realizar diagnósticos tempranos, advirtiendo sobre el impacto que los cambios físicos pueden tener en la vida diaria de los menores. "Ninguna nena de 7 u 8 años está preparada para tener un cuerpo de adolescente y que sus compañeros la miren distinto. La ley protege esa niñez", afirmó.

El proyecto destaca que la pubertad precoz puede acarrear problemas relacionados con la estatura y el desarrollo óseo, además de generar consecuencias psicológicas y sociales. También menciona que la maduración temprana puede provocar angustia, vergüenza, timidez y situaciones de acoso. "La detección temprana es sagrada: es lo que les permite seguir siendo chicos y que su infancia no se corte de golpe", enfatizó Daniela.

La madre también denunció irregularidades en la entrega de medicamentos, señalando que una integrante de la red recibió tres ampollas con la misma fecha de vencimiento, cuestionando: "Es una locura".

Otro de los reclamos se centra en la cobertura de tratamientos por parte de PAMI, obras sociales provinciales y otros sistemas especiales, que no están obligados a cumplir con las mismas normativas que las obras sociales nacionales y prepagas en relación al Programa Médico Obligatorio. Esto podría dejar a un sector de la población sin acceso a medicamentos de alto costo. "Hoy te dicen 'no tengo la obligación' porque no son prepagas comunes y con eso nos tienen dando vueltas a todas las familias", denunció Daniela, quien exigió que se establezcan normas claras para asegurar la continuidad de los tratamientos.

La iniciativa también prevé asegurar asistencia integral y provisión gratuita de medicación para los pacientes que carezcan de cobertura médica o cuando los efectores no cubran el tratamiento.