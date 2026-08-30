Intentaron robar una moto y detuvieron a tres jóvenes: dos son menores de edad

Tres jóvenes fueron aprehendidos este sábado por la noche luego de un intento de robo de una motocicleta en la zona de pasaje Prusia y Santa Fe, en Rosario. Entre los involucrados hay dos menores de edad, de 15 y 17 años.

El procedimiento comenzó alrededor de las 21.55, cuando personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado por la Central 911 a partir de un aviso sobre un intento de sustracción de una motocicleta. Según la información aportada, en el hecho habrían participado tres jóvenes que se movilizaban en un Volkswagen Fox.

Al llegar al lugar, los agentes observaron el vehículo señalado cuando se retiraba de la zona. Tras realizar un seguimiento, lograron interceptarlo en Ecuador y Prusia.

En el automóvil fueron aprehendidos el conductor, Tiago Natanael S., de 19 años, y un adolescente de 15 años, identificado como B. N. V.

El tercer involucrado, Dylan Kael G., de 17 años, intentó escapar a pie. Fue alcanzado en Bolivia y Santa Fe. De acuerdo con la reseña policial, durante la huida arrojó una ganzúa de fabricación casera.

La motocicleta que habría sido blanco del intento de robo no presentaba daños.

Durante el procedimiento, además del Volkswagen Fox, fueron secuestrados un pasamontañas, un cuchillo, cinco chips de telefonía, una gomera, un par de guantes, un cuello negro, dos tijeras y una ganzúa de fabricación casera.

Las actuaciones fueron trasladadas a la Comisaría 16ª, donde quedaron a disposición de la autoridad correspondiente.