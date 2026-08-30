Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este domingo 30 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con broken clouds, con una temperatura de 20°. La sensación térmica es de 20°, con una humedad del 64%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica se mantiene en 1013 hPa.

El clima hoy domingo 30 de agosto

Para este domingo, se prevé una temperatura mínima de 14° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad de 2 m/s. La humedad se mantendrá en un 64%, y no se esperan lluvias durante el día. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de un día despejado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán con variaciones en las temperaturas. El lunes 31 de agosto, se espera una mínima de 10° y una máxima de 23°, con cielo poco nublado. Para el martes 1 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 11° y 27°, con algunas nubes dispersas. El miércoles 2 de septiembre, se prevé un aumento en la temperatura, alcanzando una mínima de 14° y una máxima de 31°, con cielo despejado. El jueves 3 de septiembre, las temperaturas seguirán en ascenso, con mínimas de 17° y máximas de 34°, bajo un cielo completamente despejado. Finalmente, el viernes 4 de septiembre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 24°, también con cielo despejado.