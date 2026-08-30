En vivo

Tarde y Media

Mati Arrieta

Argentina

En vivo

Tarde y Media

Mati Arrieta

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Fernando Varea

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este domingo 30 de agosto

Este domingo 30 de agosto, Tucumán presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 14° y 21°. Se espera un cielo parcialmente nublado y condiciones de viento leves.

30/08/2026 | 12:27Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 30 de agosto

FOTO: Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 30 de agosto

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con broken clouds, con una temperatura de 20°. La sensación térmica es de 20°, con una humedad del 64%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica se mantiene en 1013 hPa.

El clima hoy domingo 30 de agosto

Para este domingo, se prevé una temperatura mínima de 14° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad de 2 m/s. La humedad se mantendrá en un 64%, y no se esperan lluvias durante el día. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de un día despejado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán con variaciones en las temperaturas. El lunes 31 de agosto, se espera una mínima de 10° y una máxima de 23°, con cielo poco nublado. Para el martes 1 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 11° y 27°, con algunas nubes dispersas. El miércoles 2 de septiembre, se prevé un aumento en la temperatura, alcanzando una mínima de 14° y una máxima de 31°, con cielo despejado. El jueves 3 de septiembre, las temperaturas seguirán en ascenso, con mínimas de 17° y máximas de 34°, bajo un cielo completamente despejado. Finalmente, el viernes 4 de septiembre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 24°, también con cielo despejado.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf