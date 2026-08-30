El hockey argentino sigue haciendo historia: Los Leones vencieron a Países Bajos y ganaron el bronce

FOTO: Los Leones lograron el tercer puesto en el Mundial (Foto: X)

Los Leones hicieron historia nuevamente: la selección argentina masculina de hockey sobre césped derrotó este domingo 2-1 a Países Bajos y consiguió la medalla de bronce en el Mundial.

El equipo dirigido por Lucas Rey logró así el segundo podio mundialista de su historia, luego de la medalla de bronce obtenida en la Copa del Mundo de La Haya 2014.

Uno de los protagonistas del encuentro fue el cordobés Tomás Domene, quien convirtió el primer gol del conjunto argentino y se mantiene como el goleador del campeonato.

El tanto del triunfo lo anotó el capitán, Matías Rey, sobre el cierre del encuentro.

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¡GOLAZO DE LOS LEONES! Llegando al final del partido Matías Rey marca el 2-1 de Argentina ante Países Bajos y con este resultado, el seleccionado masculino de hockey se está quedando con el tercer puesto.



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/Fin Código Embebido/ Video: ESPN

Con este triunfo, Los Leones volvieron a ubicarse entre los tres mejores seleccionados del mundo y sumaron otro capítulo histórico para el hockey argentino.

Informe de Jorge Parodi