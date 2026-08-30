El hockey argentino sigue haciendo historia: Los Leones vencieron a Países Bajos y ganaron el bronce
El seleccionado argentino masculino de hockey derrotó 2-1 al conjunto neerlandés y volvió a subir al podio de una Copa del Mundo después de 12 años. El cordobés Tomás Domene marcó un gol.
30/08/2026 | 10:59Redacción Cadena 3
FOTO: Los Leones lograron el tercer puesto en el Mundial (Foto: X)
Los Leones hicieron historia nuevamente: la selección argentina masculina de hockey sobre césped derrotó este domingo 2-1 a Países Bajos y consiguió la medalla de bronce en el Mundial.
El equipo dirigido por Lucas Rey logró así el segundo podio mundialista de su historia, luego de la medalla de bronce obtenida en la Copa del Mundo de La Haya 2014.
Uno de los protagonistas del encuentro fue el cordobés Tomás Domene, quien convirtió el primer gol del conjunto argentino y se mantiene como el goleador del campeonato.
El tanto del triunfo lo anotó el capitán, Matías Rey, sobre el cierre del encuentro.
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¡GOLAZO DE LOS LEONES! Llegando al final del partido Matías Rey marca el 2-1 de Argentina ante Países Bajos y con este resultado, el seleccionado masculino de hockey se está quedando con el tercer puesto.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2026
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Con este triunfo, Los Leones volvieron a ubicarse entre los tres mejores seleccionados del mundo y sumaron otro capítulo histórico para el hockey argentino.
Informe de Jorge Parodi
Lectura rápida
¿Qué logró la selección argentina masculina de hockey sobre césped? La selección argentina masculina de hockey sobre césped logró la medalla de bronce en el Mundial.
¿Quién dirigió al equipo argentino en el Mundial? El equipo fue dirigido por Lucas Rey.
¿Cuándo se obtuvo la medalla de bronce anterior? La medalla de bronce anterior se obtuvo en la Copa del Mundo de La Haya 2014.
¿Quién fue un protagonista destacado del encuentro? El cordobés Tomás Domene fue un protagonista destacado, convirtiendo el primer gol.
¿Qué significa este triunfo para Los Leones? Este triunfo significa que Los Leones se ubican entre los tres mejores seleccionados del mundo, sumando un capítulo histórico para el hockey argentino.