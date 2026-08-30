Un urgido River visita a Banfield en el debut de Ponzio como técnico interino

River Plate visita a Banfield este domingo, por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. Este partido marca el inicio del interinato de Leonardo Ponzio como director técnico, tras la renuncia de Eduardo Coudet.

El encuentro se disputa desde las 15 en el Estadio Florencio Solá, con transmisión de Cadena 3 Argentina. El árbitro designado para el partido es Leandro Rey Hilfer, con Lucas Novelli a cargo del VAR.

En este contexto, River Plate llega a este partido tras sufrir una sorpresiva eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana a manos de Independiente Santa Fe de Colombia, lo que llevó a la salida de su ahora ex técnico, Eduardo "Chacho" Coudet.

Ahora, Ponzio, quien fue un jugador clave en la historia más exitosa de River, asume la complicada tarea de reencaminar a un equipo que, en lo que resta del semestre, solo tiene como objetivo el Torneo Clausura. Para tener chances de acceder a la próxima edición de la Copa Libertadores, el equipo deberá sumar la mayor cantidad de puntos posible.

Actualmente, River Plate ocupa la decimocuarta posición en la Zona B con apenas cuatro puntos, superando solo a Aldosivi de Mar del Plata. Por su parte, Banfield llega tras perder 2-1 como visitante ante Newell's en Rosario, ocupando la undécima posición con siete puntos.