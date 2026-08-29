Morelli y Perrone, entre los 10 primeros en el GP de Aragón de Moto3 este domingo

FOTO: Marco Morelli largará segundo y Valentín Perrone noveno en Moto3 del GP de Aragón.

Buenos Aires, 29 agosto (NA) -- Marco Morelli y Valentín Perrone, los pilotos argentinos, se clasificaron entre los primeros diez en la Qualy 2, que tuvo lugar en la mañana de este sábado en el marco de Moto3 del GP de Aragón.

Morelli, integrante del equipo CFMOTO Gaviota Aspar Team, logró el segundo puesto, quedándose a solo milésimas de una histórica pole position al marcar un tiempo de 1:56,380. Cuando cruzó la línea de meta, ocupaba el primer lugar, pero antes de que se bajara la bandera a cuadros, el español David Almansa finalizó la Q2 con un tiempo de 1:56,347, superando a Morelli por 0,033 segundos.

Perrone, por su parte, corredor del equipo Red Bull KTM Tech3, registró un tiempo más modesto de 1:56,790, quedando a 0,443 segundos de Almansa. Esto lo posicionará en el noveno lugar, formando parte de la tercera fila en la grilla de salida para la carrera del domingo.

Este resultado concluye una jornada positiva para los representantes argentinos en busca de dejar su huella en Moto3, con la carrera programada para mañana a las 06:00 (hora argentina) en la comunidad autónoma de Aragón, en el circuito MotorLand Aragón, donde se disputarán 17 vueltas.

Marco Morelli se encuentra actualmente en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 115 puntos y buscará incrementar su puntaje para acercarse al líder, Máximo Quiles, quien cuenta con 231 puntos. Por otro lado, Valentín Perrone ocupa el séptimo puesto con 95 unidades.