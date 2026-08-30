Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este domingo 30 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de broken clouds, con una temperatura actual de 12°. La sensación térmica se sitúa en 11°, mientras que la humedad es del 69%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el noreste, y la presión atmosférica es de 1017 hPa.

El clima hoy domingo 30 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 21°. Las condiciones climáticas indican un cielo parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvias. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y el viento seguirá siendo leve, lo que contribuirá a un día agradable para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentan con un clima variado. Para el lunes 31 de agosto, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 23°, con pocas nubes. El martes 1 de septiembre, la mínima será de 11° y la máxima alcanzará los 24°, con cielo despejado. El miércoles 2 de septiembre, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 24°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el jueves 3 de septiembre, la mínima será de 14° y la máxima de 27°, con cielo despejado. El viernes 4 de septiembre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 20°, con algunas nubes dispersas.