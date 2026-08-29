Talleres no pudo salir del fondo: igualó sin goles ante Central Córdoba y se fue silbado del Kempes

FOTO: Talleres en su duelo ante Central Córdoba en el Mario Kempes. (Foto: Daniel Cáceres/C3)

El equipo dirigido por Jorge Sampaoli volvió a dejar puntos en el camino y empató 0-0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026.

El partido se disputó este sábado por la noche en el estadio Mario Alberto Kempes, donde el Matador necesitaba conseguir una victoria para cortar una racha negativa y comenzar a recuperar terreno en el campeonato. Sin embargo, el conjunto albiazul volvió a mostrar dificultades para generar juego y terminó conformándose con un empate que poco le sirve.

Con este resultado, Talleres quedó último en la Zona A con apenas cinco puntos después de siete fechas, en un comienzo de campeonato muy por debajo de las expectativas.

Central Córdoba, en tanto, llegó a siete unidades y se mantiene un puesto por encima del conjunto cordobés.

Un primer tiempo con pocas emociones

El Ferroviario tuvo la primera oportunidad apenas comenzado el encuentro. Un error de Ezequiel Unsain en la salida dejó la pelota en poder de Marco Iacobellis, quien intentó definir rápidamente, pero su remate se fue por encima del travesaño.

Talleres respondió con una de las novedades de la noche. Lautaro Ortíz, el juvenil surgido de las inferiores del club que tuvo su primera titularidad en Primera, probó desde media distancia y estuvo cerca de abrir el marcador.

A los 14 minutos, Central Córdoba volvió a generar peligro. Diego Barrera quedó mano a mano con Unsain, pero el arquero albiazul se recuperó de su error inicial y respondió con una gran atajada para mantener el cero.

Con el correr de los minutos, Talleres comenzó a tener mayor posesión de la pelota, aunque esa superioridad no se tradujo en situaciones claras.

El equipo de Sampaoli tuvo dificultades para encontrar espacios frente a un Central Córdoba ordenado, que se replegó correctamente y cerró los caminos hacia su arco.

El primer tiempo terminó sin goles y con un panorama que no conformaba al público presente en el Kempes.

Talleres no pudo quebrar el cero

El segundo tiempo mantuvo la misma tendencia. El Matador intentó adelantarse en el campo, pero careció de claridad en los metros finales y no logró transformar la posesión en oportunidades concretas.

Central Córdoba, por su parte, se mostró cómodo con el desarrollo del partido y tuvo posibilidades para quedarse con los tres puntos.

Talleres terminó dependiendo nuevamente de Unsain para sostener el empate y cerró una noche en la que volvió a quedar en deuda desde el juego y, especialmente, desde la generación ofensiva.

El resultado representa otro golpe para un equipo que necesita reaccionar cuanto antes. Sampaoli había considerado el encuentro como una oportunidad clave para comenzar a revertir el complicado presente, pero la victoria volvió a escaparse.

El debut como titular de Lautaro Ortíz

Una de las noticias más importantes de la noche fue la presencia desde el comienzo de Lautaro Ortíz, el juvenil de 18 años formado íntegramente en Talleres.

El cordobés había debutado en Primera frente a Platense y esta vez recibió la confianza de Sampaoli para integrar el once inicial.

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Ortíz tuvo una de las primeras aproximaciones del equipo y cumplió así un nuevo paso en su carrera profesional, aunque no pudo coronar su noche con una victoria.

Su titularidad también estuvo acompañada por una enorme expectativa familiar. Su padre, Mario Fabián Ortíz, había contado antes del encuentro la emoción que provocó la noticia en su familia y el sacrificio realizado por el juvenil durante sus años de formación en el club.

La crisis de Talleres no se detiene

Después de siete fechas, Talleres suma apenas cinco puntos y ocupa el último lugar de la Zona A. El equipo todavía no consigue encontrar regularidad y continúa sin dar señales claras de recuperación.

El empate ante Central Córdoba vuelve a poner bajo presión a Sampaoli, cuyo futuro había quedado en el centro de la escena antes del partido.

El entrenador deberá trabajar contrarreloj para cambiar la imagen del equipo y conseguir resultados que permitan alejarlo del fondo de la tabla.

Lo que viene para Talleres

El Matador tendrá ahora otra prueba complicada. Por la octava fecha del Torneo Clausura, Talleres visitará a San Lorenzo el sábado 5 de septiembre desde las 19.

Reviví la transmisión de Cadena 3 Argentina:

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