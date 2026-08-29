Djokovic confía en que su temprana salida en Cincinnati lo fortalezca para el US Open

FOTO: Djokovic espera que caer pronto en Cincinnati lo prepare mejor para el US Open

NUEVA YORK (AP) — Novak Djokovic nunca se siente satisfecho con una eliminación temprana en un torneo, pero en esta ocasión busca darle un giro positivo a la situación.

El tenista de 39 años, que posee el récord de 24 títulos de Grand Slam, llega al Abierto de Estados Unidos tras perder su primer partido en el Abierto de Cincinnati a principios de este mes. Esta fue su primera competencia desde Wimbledon, pero se muestra conforme con el resultado.

"Me dio tiempo para prepararme para el Abierto de Estados Unidos de la manera más adecuada", declaró Djokovic el sábado. "Tuve casi unas semanas, en realidad dos semanas, para entrenar de verdad y poner mi cuerpo y mi mente en el estado correcto, preparado para lo que viene".

Como cuarto cabeza de serie, Djokovic iniciará el domingo su búsqueda del 25º campeonato de Grand Slam —y el quinto en Flushing Meadows— enfrentándose al argentino Mariano Navone, actual número 48 del ranking, en el Estadio Arthur Ashe. Aunque es el claro favorito, no subestima a su oponente.

"Veamos cómo va. Los partidos de apertura siempre son para mí, particularmente en los últimos años, bastante desafiantes", reconoció. "Así que, ojalá pueda superar el primer obstáculo y construir a partir de ahí".

Este año, Djokovic ha disputado apenas 16 torneos, la menor cantidad entre los jugadores del top 95 del circuito ATP. Alcanzó las semifinales en Wimbledon, donde fue derrotado por Jannik Sinner, fue eliminado en la ronda de dieciseisavos en el Abierto de Francia y llegó a la final del Abierto de Australia, donde perdió ante Carlos Alcaraz.

Esta será la 20ª participación de Djokovic en el Abierto de Estados Unidos, uniéndose así a Jimmy Connors, Andre Agassi y Feliciano López como los únicos jugadores en alcanzar esta marca en la modalidad individual masculina.

"Estoy muy orgulloso de eso", manifestó Djokovic. "Obviamente, la longevidad siempre fue uno de los objetivos cuando era más joven: tratar de tener una carrera larga, tratar de tener más oportunidades en los Grand Slam y mantenerme sano el tiempo suficiente para poder rendir durante tantos años como sea posible".

Desde su debut en 2005, el único torneo que se perdió fue el de 2017, debido a una lesión en el codo derecho. Ganó el Abierto de Estados Unidos en 2011, 2015, 2018 y, más recientemente, en 2023.

Djokovic disputó su primer partido en el Abierto de Estados Unidos —un maratónico duelo a cinco sets— contra Gael Monfils, quien planea retirarse pero también está en el cuadro al menos una vez más.

"Aquí estamos 20 años después. Los dos seguimos luchando y representando a la generación mayor", aseguró.