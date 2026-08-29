Los ataques rusos más devastadores en Ucrania: un repaso de 2026

FOTO: Un vistazo a los ataques rusos más mortíferos contra Ucrania este año

KIEV, Ucrania (AP) — Al menos 37 personas fallecieron cuando un dron ruso impactó un almacén en la aldea de Myla, ubicada al oeste de Kiev. Este ataque, ocurrido la noche del viernes, se ha convertido en el más mortífero del año en el contexto de la guerra, mientras Rusia intensifica sus ofensivas contra su vecino, buscando agotar las defensas ucranianas.

A continuación, se presenta un análisis de algunos de los ataques más mortales sufridos por la capital ucraniana durante este año.

29 de agosto, Myla, al menos 37 muertos

El ataque afectó un almacén que, según informes de las autoridades ucranianas, albergaba municiones de manera ilegal, lo que generó una serie de explosiones e incendios que se propagaron a viviendas cercanas, incluyendo una residencia para ancianos y personas con discapacidad, donde se registraron 34 muertes, de acuerdo con un funcionario local.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy calificó la situación como "terrible" y destacó que parecía ser el resultado de una "negligencia absoluta por parte de quienes almacenaron explosivos cerca de la población civil".

2 de julio, Kiev, 31 muertos

Un prolongado ataque con drones y misiles sobre Kiev dejó un saldo de 31 muertos y más de 100 heridos. Moscú justificó este ataque como represalia por los ataques ucranianos a instalaciones petroleras rusas.

Las explosiones resonaron en la capital ucraniana, donde más de 50.000 personas se refugiaron en estaciones de metro tras las alertas de ataque aéreo. Los equipos de emergencia trabajaron durante todo el día entre los escombros de edificios de apartamentos destruidos en busca de víctimas.

14 de mayo, Kiev, 24 muertos

Un ataque ruso contra la capital causó la muerte de 24 personas y dejó a decenas de heridos. Un misil de crucero impactó un bloque de apartamentos de nueve pisos, siendo considerado por la Fuerza Aérea ucraniana como la mayor andanada de Rusia desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022.

6 de julio, región de Kiev, 22 muertos

Rusia lanzó múltiples misiles y drones, resultando en al menos 22 muertes y revelando brechas en las defensas antiaéreas de Ucrania. Todos los misiles balísticos lanzados por Rusia lograron alcanzar sus objetivos, lo que subraya la necesidad de que Kiev cuente con más misiles interceptores Patriot, fabricados en Estados Unidos.

Después de este ataque, alrededor de 600 residentes fueron evacuados en el suburbio de Vyshneve, en Kiev, debido al riesgo de municiones sin explotar, según el Servicio de Emergencias de Ucrania.

Más tarde, el presidente Volodymyr Zelenskyy afirmó que se había almacenado munición de forma ilegal en el área de Vyshneve.