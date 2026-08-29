Atlético Madrid logra victoria ante Sevilla y se posiciona como líder de LaLiga

Buenos Aires, 29 agosto (NA) -- Atlético Madrid alcanzó la cima de LaLiga de España tras vencer a Sevilla 3-1 en un partido disputado como visitante durante la tercera jornada del torneo, que se llevó a cabo este sábado.

En otros encuentros de la jornada, Levante goleó a Betis 5-2 y Real Sociedad se impuso 2-0 ante Espanyol de Barcelona.

En el estadio Sánchez Pizjuán, Atlético Madrid mostró su poderío al derrotar claramente a Sevilla con un doblete de Álex Baena y un gol del nigeriano Ademola Lookman. El equipo andaluz logró un descuento a través de Miguel Sierra.

Con esta victoria, Atlético se sitúa en la cima de la tabla, compartiendo el primer lugar con Alavés, aunque Real Madrid y Barcelona tienen la oportunidad de superarlos si logran victorias en sus respectivos partidos contra Málaga y Rayo Vallecano.

El equipo dirigido por Diego Simeone contó con la presencia de su hijo Giovanni como titular. Por su parte, Cristian "Cuti" Romero estuvo en el banco de suplentes sin ingresar, mientras que Julián Álvarez no fue convocado, en medio de un conflicto por su posible transferencia a Barcelona.

En otro encuentro, Levante sorprendió al golear a Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, con un marcador de 5-2. Los goles fueron anotados por Roger Brugué (doblete), Adrián De la Fuente, el francés Enzo Bardeli y Jon Olasagasti, mientras que Marc Bartra y Rodrigo Riquelme descontaron para el equipo visitante.

En el estadio Anoeta, Real Sociedad venció a Espanyol 2-1, con goles de Ander Barrenetxea y el islandés Orri Oskarsson, mientras que Roberto Fernández anotó para el conjunto catalán.

La fecha de LaLiga continuará este domingo con los partidos Real Madrid-Málaga, Deportivo La Coruña-Valencia y Celta de Vigo-Athletic de Bilbao, y el lunes se enfrentarán Osasuna-Getafe y Barcelona-Rayo Vallecano.