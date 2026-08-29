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Nueva Chicago sufrió otra derrota y se acerca al descenso en la Primera Nacional

En un nuevo capítulo de la Primera Nacional, Nueva Chicago perdió 2-0 ante Midland y se encuentra a dos puntos de la zona de descenso. Tristán Suárez también cayó en su partido.

29/08/2026 | 19:52Redacción Cadena 3

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Nueva Chicago volvió a perder en la Primera Nacional.

FOTO: Nueva Chicago volvió a perder en la Primera Nacional.

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Nueva Chicago continúa en una racha negativa tras perder 2-0 frente a Ferrocarril Midland, lo que lo acerca peligrosamente a la zona de descenso en la vigésimoséptima fecha de la Primera Nacional.

El encuentro se llevó a cabo en Merlo y comenzó con un gol de Ramiro Luna, quien aprovechó una asistencia de Marcos Roseti para marcar a los 46 minutos del primer tiempo. En el complemento, Roseti anotó el segundo tanto, también asistido por Luna.

El desempeño del "Torito de Mataderos" ha sido preocupante a lo largo de la temporada, acumulando un total de doce derrotas, ocho empates y siete victorias en 27 partidos. Actualmente, se encuentra en el decimocuarto puesto de la Zona B con 29 puntos, a solo dos unidades de Chacarita, que ocupa la segunda plaza de descenso junto con Güemes. Aún quedan nueve jornadas por disputarse, lo que representa 37 puntos en juego, brindando una leve esperanza de revertir la situación.

Por otro lado, Midland se posiciona en la pelea por el ascenso, alcanzando el quinto puesto con 41 puntos, a tan solo siete del líder del grupo, Tristán Suárez.

En otro encuentro destacado, Atlético Rafaela logró revertir un partido complicado y venció 2-1 a Tristán Suárez en Santa Fe, con goles de Ulises Yegros y Joel Bonifacio. El equipo bonaerense había abierto el marcador gracias a un tanto de Mauricio Guzmán al final del primer tiempo.

Además, Colegiales se impuso 1-0 a Maipú, mientras que Ciudad de Bolívar ganó 1-0 a Defensores de Belgrano, consolidándose en la séptima posición de la tabla.

Lectura rápida

¿Qué equipo perdió en la jornada?
Nueva Chicago perdió 2-0 ante Midland.

¿Cuántas derrotas lleva Nueva Chicago en la temporada?
Acumula 12 derrotas en 27 partidos.

¿Quién anotó los goles del partido?
Ramiro Luna y Marcos Roseti anotaron para Midland.

¿Qué puesto ocupa Nueva Chicago actualmente?
Se encuentra en el decimocuarto puesto de la Zona B.

¿Qué otros resultados hubo en la jornada?
Atlético Rafaela venció a Tristán Suárez y Colegiales ganó a Maipú.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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