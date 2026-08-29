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Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy sábado 29 de agosto.

El sorteo número 31601 de la quiniela vespertina se realizó el sábado 29 de agosto a las 18:00. El número a la cabeza fue el 0067, conocido como "A primera (Mordida)". Conocé los resultados completos.

29/08/2026 | 18:00Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 31601 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el sábado 29 de agosto a las 18:00. El número a la cabeza fue el 0067, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Mordida).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 0067
2° 1733
3° 0636
4° 2697
5° 7559
6° 2218
7° 3708
8° 1503
9° 8144
10° 2299
11° 4930
12° 9037
13° 7882
14° 9918
15° 0196
16° 7738
17° 6953
18° 7018
19° 0647
20° 1392

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31601 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 29 de agosto a las 18:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue el 0067.

¿Qué significa el número 0067?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (Mordida)".

¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Se publicaron los números del 1° al 20, comenzando con el 0067.

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