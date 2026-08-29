Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy sábado 29 de agosto.

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El número de sorteo 31601 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el sábado 29 de agosto a las 18:00. El número a la cabeza fue el 0067, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Mordida).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 0067

2° 1733

3° 0636

4° 2697

5° 7559

6° 2218

7° 3708

8° 1503

9° 8144

10° 2299

11° 4930

12° 9037

13° 7882

14° 9918

15° 0196

16° 7738

17° 6953

18° 7018

19° 0647

20° 1392