Belgrano quiere llegar a la punta, pero iguala sin goles en su visita a Atlético Tucumán

Belgrano tiene una prueba de alto calibre desde las 21:30 en su visita a Atlético Tucumán en el estadio Monumental Presidente José Fierro por la séptima fecha del Clausura.

El Pirata sale a la cancha en busca de un triunfo que le permita ratificar su lugar en la zona de clasificación de la Zona B.

Seguí la transmisión en vivo de Cadena 3 Argentina:

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski actualmente está en el quinto puesto del grupo con 10 unidades, mientras que el Decano aparece al acecho en la sexta posición con 9 puntos. Con apenas un punto de distancia entre ambos, el compromiso en suelo tucumano representa una oportunidad directa para que el elenco cordobés tome distancia de un rival directo y se consolide en los puestos de vanguardia.

El Pirata llega a este choque con la urgencia de cambiar la pisada tras sufrir dos caídas consecutivas. Viene de quedar eliminado de la Copa Argentina al caer 1-0 frente a Racing en octavos de final y de tropezar 2-1 ante Defensa y Justicia en el Gigante de Alberdi por la jornada anterior del certamen local.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Para buscar la recuperación, el cuerpo técnico del celeste debió rearmar la delegación a causa de bajas de peso. Santiago Longo no viajó a Tucumán debido a una sobrecarga muscular (lugar que fue ocupado en la nómina por el juvenil Marcos Ortiz), mientras que Lucas Zelarayán permanece desafectado mientras avanza en la rehabilitación de su lesión de rodilla.

Ante este escenario de ausencias, Zielinski planea mover piezas en el esquema táctico con la inclusión de Ramiro Hernández como enlace. De esta manera, Hernández será el encargado de asistir a Nicolás "Uvita" Fernández, quien se perfila como la principal referencia de ataque.

En el plano del oponente, Atlético Tucumán atraviesa un presente de mayor efectividad tras encadenar resultados positivos. El equipo conducido por Julio César Falcioni avanzó a cuartos de final de la Copa Argentina tras golear 4-0 a Independiente y viene de sumar un triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto y un empate en la fecha previa.

El partido contará con el arbitraje principal de Sebastián Martínez, secundado por Salomé Di Iorio en la cabina del VAR, y será transmitido en directo a través de la pantalla de TNT Sports.

Probable formación de Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez y Francisco González Metilli; Ramiro Hernández y Nicolás Fernández.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/