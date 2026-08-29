Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy sábado 29 de agosto.

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El número de sorteo 13019 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el sábado 29 de agosto a las 22:15. El número a la cabeza fue 1034, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Cabeza).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 1034

2° 5844

3° 3782

4° 4388

5° 9697

6° 1652

7° 0276

8° 9563

9° 3253

10° 9423

11° 9584

12° 6256

13° 2054

14° 6345

15° 3786

16° 6546

17° 1690

18° 3630

19° 1596

20° 3562