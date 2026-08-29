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Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy sábado 29 de agosto.

El sorteo número 13019 de la Quiniela Turista se realizó el sábado 29 de agosto a las 22:15. El número a la cabeza fue 1034, correspondiente a "A primera (La Cabeza)". Conocé todos los resultados.

29/08/2026 | 22:27Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 13019 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el sábado 29 de agosto a las 22:15. El número a la cabeza fue 1034, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Cabeza).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1034
2° 5844
3° 3782
4° 4388
5° 9697
6° 1652
7° 0276
8° 9563
9° 3253
10° 9423
11° 9584
12° 6256
13° 2054
14° 6345
15° 3786
16° 6546
17° 1690
18° 3630
19° 1596
20° 3562

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13019 de la Quiniela Turista.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 29 de agosto a las 22:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 1034.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (La Cabeza)".

¿Cuáles son los números ganadores?
Los números ganadores son del 1° al 20, comenzando con 1034.

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