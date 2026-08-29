Cierra el restaurante Santa Evita en Palermo y sus dueños apuntaron contra el Gobierno: "Fue Milei"

FOTO: Cierra el restaurante Santa Evita en Palermo y sus dueños apuntaron contra el Gobierno.

El restaurante Santa Evita, ubicado en el barrio porteño de Palermo, anunció que cerrará sus puertas el próximo 30 de septiembre, después de ocho años de actividad. La noticia fue comunicada a través de las redes sociales del establecimiento, con un mensaje que apuntó directamente contra el presidente Javier Milei.

“Cerramos. Fue Milei”, expresaron los responsables del restaurante en la placa utilizada para anunciar el cierre. La decisión fue vinculada por sus administradores con la situación económica actual, que, según plantearon, terminó siendo determinante para ponerle fin al proyecto.

El local, ubicado sobre la calle Julián Álvarez, había construido una identidad vinculada con la gastronomía argentina y propuestas culturales. En el mensaje de despedida, sus responsables recordaron el camino recorrido desde la apertura y destacaron el vínculo construido con sus clientes.

“Con muchísimo dolor les contamos que este proyecto, que está cumpliendo ocho años y del que ustedes fueron parte fundamental, cierra sus puertas el 30 de septiembre”, señalaron.

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Los administradores definieron los ocho años de funcionamiento como un período “difícil, pero hermoso”, durante el cual se dedicaron a “dar de comer” y desarrollaron diferentes propuestas gastronómicas y culturales.

Antes del cierre definitivo, el restaurante decidió organizar una agenda especial durante septiembre, con presentaciones artísticas y distintas actividades para despedir el espacio junto a sus clientes y seguidores.

La carta también conservará durante las últimas semanas algunos de los platos que se transformaron en clásicos de la casa, entre ellos el locro de Gonza y el histórico flan de Flor, además de otras recetas tradicionales.

“Como no se puede ser feliz en soledad, y tenemos el deseo de disfrutar mucho este último mes, queremos volver a verlos una vez más”, expresaron los responsables del establecimiento.