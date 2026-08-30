Marco Morelli se sube al podio en el GP de Aragón y suma su cuarta aparición en el año

Buenos Aires, 30 agosto (NA) -- El piloto argentino Marco Morelli (KTM) logró un destacado tercer puesto en el Gran Premio de Aragón de Moto3, lo que marca su cuarta aparición en el podio durante esta temporada.

En la misma carrera, su compatriota Valentín Perrone (KTM) también tuvo una actuación notable al finalizar en la octava posición, sumando así puntos importantes para el campeonato.

El español Máximo Quiles (KTM) se alzó con la victoria, mientras que su compatriota David Almansa (KTM) ocupó el segundo lugar, justo delante de Morelli.

A pesar de haber comenzado la carrera desde la segunda posición, gracias a una gran clasificación el día anterior, Morelli se mantuvo en la cuarta posición durante gran parte de la competencia, detrás de Quiles, Almansa y Álvaro Carpe.

Sin embargo, en los últimos giros, Morelli concretó un intento exitoso contra Carpe, logrando así escalar hasta la tercera posición y asegurando un nuevo podio, tras haber conseguido previamente podios en Brasil, Jerez y Países Bajos.

Perrone, quien había comenzado en la novena posición, se vio inicialmente relegado a un segundo pelotón, pero logró avanzar una posición para sumar valiosos ocho puntos.

Con estos resultados, Morelli se afianza en la quinta posición del campeonato con 131 puntos, mientras que Perrone sube a la sexta colocación con 103 unidades, lo que les da buenas perspectivas para las próximas fechas.

En la lucha por el campeonato, el liderazgo pertenece a Quiles, quien acumuló 256 puntos, manteniendo una ventaja de 97 sobre su escolta, Carpe.

La próxima fecha del campeonato de Moto3 se disputará en dos semanas, en el GP de San Marino.

Agencia NA