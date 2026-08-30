La NASA lanza el telescopio Roman, una nueva herramienta para desentrañar el universo

Buenos Aires, 30 de agosto (NA) -- La NASA inició este domingo una de sus misiones astronómicas más ambiciosas con el lanzamiento del telescopio espacial Nancy Grace Roman, que partió desde Florida a bordo de un cohete Falcon Heavy.

Este observatorio, que ha sido desarrollado a lo largo de más de diez años y ha requerido una inversión que supera los 4.000 millones de dólares, tiene como objetivo ampliar significativamente la capacidad de los científicos para explorar el cosmos.

Una de las características más destacadas de este telescopio es su vasto campo de visión, que será más de 100 veces superior al del telescopio espacial Hubble. Desde su futura posición, ubicada a aproximadamente 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, el Roman podrá observar amplias áreas del espacio y recopilar datos sobre miles de exoplanetas y decenas de miles de supernovas. Además, será capaz de registrar la luz de objetos que permitirán investigar etapas muy antiguas del universo.

La misión lleva el nombre de Nancy Grace Roman, reconocida como una pionera en la astronomía estadounidense y apodada la "madre del Hubble". Su principal objetivo es indagar sobre algunos de los grandes misterios de la ciencia contemporánea, en particular la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura, que en conjunto constituyen cerca del 95% del universo.

Los investigadores también tienen la expectativa de obtener pistas sobre la evolución de la expansión cósmica y de determinar la frecuencia de sistemas planetarios semejantes al nuestro.

El volumen de información que generará el observatorio representa otro de los grandes desafíos. Se prevé que produzca alrededor de 1,3 terabytes de datos diarios. Las observaciones que realice serán complementarias a las llevadas a cabo por otros instrumentos, como el telescopio James Webb y la misión Euclid, y estarán disponibles tanto para investigadores como para el público en general.

Para los científicos, uno de los aspectos más atractivos del Roman será precisamente lo que aún no pueden prever: descubrimientos que podrían plantear nuevas preguntas sobre el origen y la estructura del universo.