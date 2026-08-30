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Detenido un ladrón con 18 antecedentes tras intento de robo en Colegiales

Ocurrió en Colegiales. El imputado registra antecedentes durante 2025 y 2026 por distintos hechos delictivos.

30/08/2026 | 11:08Redacción Cadena 3

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Un ladrón con 18 antecedentes fue detenido por la Policía de la Ciudad.

FOTO: Un ladrón con 18 antecedentes fue detenido por la Policía de la Ciudad.

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Buenos Aires, 30 agosto (NA) -- La Policía de la Ciudad llevó a cabo la detención de un hombre de 41 años con un total de 18 antecedentes, tras intentar ingresar de manera violenta a una librería y a dos viviendas en el barrio porteño de Colegiales.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el detenido presenta antecedentes desde 2025 y 2026, relacionados con robos, hurto agravado por escalamiento, lesiones, amenazas, resistencia a la autoridad, portación de armas no convencionales y violencia familiar.

La intervención fue realizada por efectivos de la Comisaría Vecinal 13C, quienes respondieron a una alerta sobre un individuo que intentaba forzar la puerta de un comercio en la calle Superí al 1400.

Al llegar al lugar, el personal policial tomó declaración del propietario de la librería, quien explicó que el sospechoso había tratado de ingresar al local, que se encontraba cerrado, y posteriormente había intentado hacer lo mismo en dos viviendas contiguas antes de darse a la fuga.

Con las características proporcionadas, los efectivos realizaron un patrullaje por la zona y encontraron al hombre a aproximadamente 200 metros del primer incidente, en la avenida Elcano.

Al notar la presencia de la policía, el sospechoso intentó escapar y se refugió en una panadería, donde trató de mezclarse con los clientes, pero fue finalmente reducido y arrestado por los agentes.

La causa fue derivada al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 3, encabezado por el juez Fernández, Secretaría 110 de María Cecilia Perzán, que ordenó la detención del ladrón por tentativa de robo.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Colegiales?
Un ladrón de 41 años fue detenido tras intentar robar en una librería y dos viviendas.

¿Cuántos antecedentes tiene el detenido?
El hombre cuenta con 18 antecedentes penales por diversos delitos.

¿Qué hizo el sospechoso antes de ser arrestado?
Intentó forzar la entrada de un comercio y luego escapó hacia una panadería.

¿Quién intervino en el caso?
La intervención estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad.

¿Qué decisión tomó la justicia?
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 3 dispuso su detención por tentativa de robo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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