Leonas: la leyenda continúa

Por Jorge Parodi

Las Leonas son para el hockey sobre césped lo que Guillermo Vilas fue para el tenis, o lo que Roberto de Vicenzo representó para el golf, o lo que Los Pumas significaron para el rugby.

Ellos no inventaron ni fueron los precursores en Argentina de estos deportes, pero sí marcaron un antes y un después.

Las Leonas, el seleccionado femenino de hockey sobre césped, nacieron como tales el 24 de septiembre del año 2000 en la lejana Sydney, donde Argentina logró su primera medalla de plata en Juegos Olímpicos.

Ese grupo de Leonas vestidas de jugadoras de hockey protagonizaron la hazaña que cambio la historia del hockey en particular y del deporte femenino en nuestro país, en general.

Es que, salvo Gabriela Sabatini o la nadadora Janet Campbel o la patinadora Nora Vega, el deporte femenino de Argentina no tenía, hasta ese momento, referentes indiscutibles, y menos aún en competencias por equipos.

Ese equipo inolvidable llevó al hockey a un nivel de popularidad impensado.

Su efecto contagio hizo que miles de chicas quisieran emularlas palo en mano.

Cada fin de semana los clubes se poblaron con chicas que soñaban en ser como Luciana Aymar, la Messi del Hockey, la mejor jugadora de todos los tiempos.

Entonces Soledad García se reencarnó deportivamente en otra goleadora cordobesa, Julieta Jankunas, y Magui Aicega en Agustina Gorzelany, y Karina Mazzota en Majo Granatto. Y la lista continúa.

Ante el aluvión de pequeñas jugadoras, cientos de clubes en el país construyeron sus canchas sintéticas.

Los torneos fueron más competitivos y Argentina a nivel de selección se convirtió en una potencia mundial.

Las Leonas supieron transmitir su espíritu deportivo, su templanza ante la adversidad, su compromiso por un objetivo, su amor irrenunciable por la camiseta de la Selección.

Ese legado es mucho más importante y profundo que las medallas olímpicas y los títulos mundiales que supieron conseguir.

Como factores concurrentes hay que mencionar la tarea silenciosa de los clubes con sus profesores y los padres que acompañan a estas deportistas que difícilmente aseguren su futuro económico practicando hockey.

El éxito no pasa por un título o una medalla más o una menos.

El éxito se corporiza cada fin de semana en las canchas de hockey de todo el país en las que miles de chicas corren detrás de una bocha y de su sueño de ser Leonas algún día.

Dicen que las leyendas no tienen fecha de vencimiento.

Esto sucede sólo cuando los herederos de aquellas historias permiten que sigan vigentes.

Pasaron 26 años desde aquel primer rugido y el legado está a la vista, ahora con la tercera estrella bordada.

Las protagonistas del presente crecieron en la era de la inteligencia artificial, pero su espíritu es el mismo que el de aquellas Leonas que tocaron el cielo con las manos muy cerca del Opera House.

Por eso es que para el hockey, y para las Leonas, la leyenda continúa.