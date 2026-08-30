En vivo

Tarde y Media

Mati Arrieta

Argentina

En vivo

Tarde y Media

Mati Arrieta

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Fernando Varea

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

"El Dibu" Martínez debutó en el arco del Chelsea con triunfo: fue 4-3 ante Brighton en un partidazo

El arquero argentino tuvo su estreno en el elenco londinense con una victoria en un duelo que exhibió un show de goles. 

30/08/2026 | 12:35Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google

FOTO: "El Dibu" Martínez debutó en Chelsea (Foto: @ChelseaFC)

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Emiliano “Dibu” Martínez tuvo este domingo su esperado debut con la camiseta del Chelsea. El arquero argentino fue titular en el triunfo 4-3 ante Brighton, en un encuentro cargado de goles y emociones disputado en Stamford Bridge.

El marplatense se estrenó oficialmente en el conjunto londinense apenas horas después de que se confirmara su llegada al club y recibió la confianza del entrenador Xabi Alonso para ocupar el arco desde el inicio.

Chelsea tuvo un comienzo arrollador y consiguió sacar una ventaja de tres goles. Roméo Lavia, Pedro Neto y João Pedro marcaron para el local, que parecía encaminarse hacia una victoria cómoda.

Sin embargo, Brighton reaccionó y logró meterse nuevamente en partido. Malick Yalcouyé descontó y luego llegó el segundo tanto visitante, tras un gol en contra de João Pedro.

Cuando el encuentro se complicaba para Chelsea, apareció Cole Palmer para marcar el cuarto y devolverle tranquilidad al conjunto de Londres.

Brighton no se rindió y Pascal Groß volvió a descontar en el tramo final, aunque no le alcanzó para alcanzar el empate.

El Dibu Martínez terminó recibiendo tres goles en su estreno, aunque ninguno fue responsabilidad directa del arquero argentino. Además, protagonizó una intervención clave durante el encuentro y tuvo una actuación que dejó buenas sensaciones en su primer partido con los Blues.

Con el triunfo, Chelsea comenzó con dos victorias su campaña en la Premier League y el nuevo ciclo de Xabi Alonso mantiene su puntaje ideal.

Lectura rápida

¿Quién debutó con el Chelsea?
Emiliano “Dibu” Martínez debutó con el Chelsea.

¿Cuándo se llevó a cabo el debut?
El debut fue este domingo.

¿Dónde se disputó el partido?
El partido se disputó en Stamford Bridge.

¿Cómo fue el resultado del partido?
El resultado fue 4-3 a favor del Chelsea.

¿Por qué fue importante el partido para Chelsea?
Con este triunfo, Chelsea comenzó su campaña en la Premier League con dos victorias y mantiene su puntaje ideal.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf