"El Dibu" Martínez debutó en el arco del Chelsea con triunfo: fue 4-3 ante Brighton en un partidazo

Emiliano “Dibu” Martínez tuvo este domingo su esperado debut con la camiseta del Chelsea. El arquero argentino fue titular en el triunfo 4-3 ante Brighton, en un encuentro cargado de goles y emociones disputado en Stamford Bridge.

El marplatense se estrenó oficialmente en el conjunto londinense apenas horas después de que se confirmara su llegada al club y recibió la confianza del entrenador Xabi Alonso para ocupar el arco desde el inicio.

Chelsea tuvo un comienzo arrollador y consiguió sacar una ventaja de tres goles. Roméo Lavia, Pedro Neto y João Pedro marcaron para el local, que parecía encaminarse hacia una victoria cómoda.

Sin embargo, Brighton reaccionó y logró meterse nuevamente en partido. Malick Yalcouyé descontó y luego llegó el segundo tanto visitante, tras un gol en contra de João Pedro.

Cuando el encuentro se complicaba para Chelsea, apareció Cole Palmer para marcar el cuarto y devolverle tranquilidad al conjunto de Londres.

Brighton no se rindió y Pascal Groß volvió a descontar en el tramo final, aunque no le alcanzó para alcanzar el empate.

El Dibu Martínez terminó recibiendo tres goles en su estreno, aunque ninguno fue responsabilidad directa del arquero argentino. Además, protagonizó una intervención clave durante el encuentro y tuvo una actuación que dejó buenas sensaciones en su primer partido con los Blues.

Con el triunfo, Chelsea comenzó con dos victorias su campaña en la Premier League y el nuevo ciclo de Xabi Alonso mantiene su puntaje ideal.