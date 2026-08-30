Se conocieron por Tinder y crearon "Argensueco": una historia intercultural de amor, humor y música

Una historia de amor que comenzó con un match en una aplicación de citas y terminó convirtiéndose en un fenómeno en redes sociales. Así nació “Argensueco”, el proyecto que llevan adelante el marplatense Santiago Leoz e Isa Fritzell desde Suecia.

Santiago tiene 27 años, es oriundo de Mar del Plata y hace casi ocho años se instaló en Suecia. Allí formó una familia junto a Isa y la hija de ambos, Astrid.

La pareja encontró en el humor una manera de mostrar las diferencias y similitudes entre las culturas argentina y sueca. Sus contenidos ya reúnen a cientos de miles de seguidores y tienen al cruce cultural como uno de sus principales ejes.

En diálogo con Cadena 3, contaron cómo comenzó su historia y cómo surgió el proyecto que los llevó a compartir su vida cotidiana en redes.

Un match en plena pandemia

Santiago e Isa se conocieron en 2021, durante la pandemia. En Suecia, según explicó el argentino, es habitual conocer personas a través de aplicaciones de citas.

“Nos conocimos en 2021, en plena pandemia, y acá es normal conocerse en aplicaciones de citas. No es un tabú”, relató.

Todo comenzó cuando Santiago vio una fotografía de Isa tocando el violín. “Era invierno, yo veía que tocaba el violín y dije: ‘Guau, qué foto’. Me enamoró, le di superlike, ella me hizo match y charlamos”, recordó.

Poco después llegó el encuentro presencial. Isa lo invitó a su casa y le contó que tocaba el violín. Allí apareció otra señal que Santiago interpretó como una coincidencia especial: tenía partituras con varios temas de tango. Para él, aquel momento tuvo algo de mensaje del destino.

De Argentina, a Suecia

Santiago dejó Argentina cuando tenía 19 años, casi 20, y viajó a Suecia con una visa Working Holiday, con la intención inicial de conocer el mundo.

La pandemia modificó aquellos planes. El cierre de fronteras y las circunstancias hicieron que permaneciera en Suecia más tiempo del previsto.

“Fue ahí que dije: ‘No me voy a ir de Suecia’ y fue ahí que conocí a Isa”, recordó.

Hoy la pareja vive en la provincia sueca de Bohuslän, a poco más de una hora de la frontera con Noruega.

La vida cotidiana allí también supone un contraste importante para Santiago. Durante esta época del año, explicó, las noches prácticamente no tienen oscuridad.

“No existe la oscuridad”, describió sobre los días en los que las noches son prácticamente blancas.

Una familia entre dos idiomas

El cruce entre las dos culturas también está presente en la crianza de Astrid, la hija de la pareja.

La niña crece escuchando tanto español como sueco y, por ahora, combina ambos idiomas al hablar. Santiago contó que en ocasiones arma frases mezclando palabras de las dos lenguas y que, cuando visita a sus abuelos marplatenses, utiliza el castellano para pedirles cosas.

“Quiero manzana” o “quiero leche” son algunas de las frases que utiliza.

Ante las dudas habituales de los padres sobre el aprendizaje simultáneo de dos idiomas, una médica los llevó tranquilidad y les explicó que la niña terminaría incorporando ambos idiomas naturalmente.

El asado, una de las cosas que más extraña

A pesar de los años que lleva viviendo en Suecia, Santiago mantiene algunas costumbres argentinas muy presentes.

Una de las cosas que más extraña es el asado. “Se extrañan los asaditos. Cuando voy para allá, lo primero que hago es comer asado”, contó entre risas.

El fútbol también aparece como parte de ese vínculo con Argentina, aunque en este caso la pareja tiene una particularidad: Isa es hincha de Boca y Santiago es de River.

“Costumbres Argentinas”, una canción para después del Mundial

El proyecto “Argensueco” también encontró una manera de unir las dos culturas a través de la música.

Después de la derrota de Argentina en la final del Mundial, Isa quiso hacer algo especial para Santiago.

“Cuando Argentina perdió la final del Mundial, Santi estuvo muy triste. Quería regalarle algo y sabía que esta canción tenía significado para él. Lo hice a mi manera, con violines, y él lo cantaba”, contó Isa.

Así nació una versión de “Costumbres Argentinas”, que decidieron preparar rápidamente para compartirla con la gente después del Mundial.

La repercusión los sorprendió.

“La respuesta de la gente fue increíble; no lo esperábamos”, reconoció Isa.

El video terminó siendo otra muestra de lo que caracteriza al proyecto: una pareja que combina sus propias historias, el humor y las diferencias culturales para contar cómo es vivir entre Argentina y Suecia.

Y detrás de los videos hay también una historia que comenzó con una fotografía, un superlike, un match y una canción de tango tocada con un violín.

Entrevista de "Amamos los Domingos"