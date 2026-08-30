Evacuación oportuna resguarda a estudiantes de escuela en Nepal antes de devastadoras inundaciones

FOTO: Pronta evacuación salva a alumnos de escuela justo antes de inundaciones en Nepal

DHADING, Nepal — En una de las áreas más golpeadas por las inundaciones devastadoras del miércoles en Nepal, un grupo de alumnos logró sobrevivir gracias a que, por casualidad, salió del aula durante el receso para almorzar.

Los estudiantes que asistían a otras clases en la escuela de Dhading también se salvaron debido a que sus maestros les indicaron evacuar rápidamente sus aulas momentos antes de que las aguas irrumpieran con fuerza.

"Los maestros dijeron: 'Hay una inundación y deben dejar las mochilas y las loncheras'", relató Lakshmi Shrestha, madre de un alumno de la escuela. "Así fue como lograron sobrevivir".

Shrestha se encontraba entre las madres y los niños que comenzaron a regresar a la escuela el domingo para buscar las pertenencias de los menores y ver qué se podía rescatar. La mayoría de los niños de la escuela parece haber sobrevivido a las inundaciones, informaron las familias.

El lodo espeso y gris cubría las superficies de los bancos escolares, los muros y los cuadernos, mientras que el patio de la escuela estaba lleno de sedimentos. Marcas en las paredes mostraban hasta qué altura subió el agua rápidamente. Un montón de pequeñas mochilas cubiertas de barro, algunas con llaveros de colores, estaban sobre los bancos y en el suelo, a la espera de que alguien las reclamara.

Kopila Mizar, madre de un alumno, no pudo encontrar la mochila de su hijo, pero se mantuvo optimista. "Mi hijo está vivo, esa es mi mayor felicidad", expresó.

Al menos 69 escuelas en los distritos de Nepal devastados por las inundaciones han sido destruidas o dañadas, lo que pone en riesgo la educación de casi 19.000 niños, según la organización sin fines de lucro Save the Children. Es probable que esas cifras aumenten a medida que los equipos de rescate lleguen a más zonas, indicaron.

El gobierno ordenó el cierre de escuelas y universidades durante tres días tras las intensas lluvias que desencadenaron graves inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en partes del país. También se suspendieron los exámenes universitarios.

Con las comunidades aún recibiendo advertencias constantes por inundaciones que les aconsejan trasladarse a zonas más altas y seguras, no está claro cuándo podrán reanudarse las clases.

La agencia de desastres de Nepal informó el domingo que la cifra de muertos había subido a 788, con 2.502 desaparecidos, mientras que las autoridades chinas reportaron 16 fallecidos y 546 desaparecidos del lado chino de la frontera.

Entre los desaparecidos hay cientos de personas de más de una docena de países que estaban en la región para trabajar, visitar las montañas o realizar una peregrinación a un pico sagrado. Medios estatales chinos reportaron que 261 extranjeros estaban desaparecidos en Tíbet, incluidos más de un centenar de nepaleses y otros de distintas partes del mundo.

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La periodista de The Associated Press, Victoria Milko, contribuyó a este despacho.

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