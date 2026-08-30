Los bañeras de azulejos regresan: un toque retro que transforma los baños modernos

El mundo del diseño se caracteriza por sus ciclos de renovación, donde lo que alguna vez fue considerado anticuado puede resurgir con fuerza. En este contexto, las bañeras de azulejos están volviendo a ser protagonistas en la decoración de baños, desplazando a los tradicionales jacuzzis y bañeras de patas.

Las bañeras con azulejos, que comenzaron a ganar popularidad a principios del siglo XX, han tenido resurgencias a lo largo de las décadas. Sin embargo, hoy en día, diseñadores como Max Humphrey, de Portland, afirman que este estilo es justo lo que los hogares necesitan. "Las personas están abrazando baños que se sienten un poco más antiguos y menos como un spa zen", expresó Humphrey. Agregó que "el azulejo en la bañera hace que se sienta como una instalación pensada y construida".

Más allá de la nostalgia, las bañeras de azulejos ofrecen un atractivo visual. "Son simplemente más divertidas que el lado aburrido de una bañera", añadió Humphrey. Además, combinar el azulejo de la bañera con el salpicadero de la ducha puede crear una ilusión óptica que expande el espacio. Shannon Kadwell, directora de cocina y baño en Anthony Wilder Design/Build, explicó: "Engaña al ojo para percibir un plano de piso continuo y ampliado, haciendo que los baños pequeños o de tamaño promedio se sientan significativamente más grandes".

La versatilidad de las bañeras de azulejos las hace adecuadas para una variedad de espacios, desde habitaciones infantiles hasta baños de piscina. Molly Purnell, de LAUN en Los Ángeles, destacó que hay una amplia gama de azulejos disponibles, como los de subway, penny o mosaicos. Sin embargo, un clásico azulejo de cuatro pulgadas por cuatro pulgadas ofrece un toque retro sin parecer que se intenta forzar un estilo vintage. "Se puede instalar en un patrón apilado para mantenerlo contemporáneo o desfasado como un azulejo de subway para un aspecto clásico", comentó Humphrey.

Para quienes deseen incorporar esta tendencia en su baño, es fundamental una planificación cuidadosa. Purnell recomienda utilizar azulejos no porosos en bañeras empotradas o bajo encimera. "Tendemos a evitar bañeras con frentes de delantal, ya que la mayoría son de acrílico o resina, materiales que no nos gustan como elemento destacado", agregó.

La colocación del azulejo es clave. "Un gran detalle en el azulejo marca la diferencia", dijo Purnell. "Intenta planificar los azulejos antes de comenzar para asegurarte de que el diseño o el patrón se alineen con las líneas de lechada en el piso y la pared de la ducha". Hablando de lechada, esta tendrá un gran protagonismo con azulejos cuadrados, por lo que es importante elegir con cuidado y estar preparado para retoques cada pocos años.

Aunque la lechada será visible, el azulejo es el verdadero protagonista. "No necesitas un patrón elaborado o cinco materiales diferentes compitiendo entre sí", enfatizó Humphrey. "Una forma básica en un gran color es suficiente". Elegir el azulejo perfecto es similar a seleccionar un color de pintura; debe transmitir la vibra adecuada. Para un baño que invite a sonrisas, se puede optar por un azulejo rosa chicle o azul suave. Para algo más dramático, tonos como el burdeos o azul marino son ideales.

Humphrey sugiere repetir ese color de alguna manera en la habitación, ya sea con un color de pintura en la pared, el mueble de baño o añadiendo un accesorio en ese tono. Las bañeras de azulejos están regresando, pero ¿tendrán un impacto duradero? Aunque las bañeras de patas y los jacuzzis no desaparecerán, los expertos creen que las bañeras de azulejos permanecerán. "Han estado presentes desde hace mucho tiempo", concluyó Humphrey. "Lo que se siente fresco es la forma en que las personas están utilizando colores y formas de azulejos más simples nuevamente".