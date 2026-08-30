Independiente Rivadavia y Racing se enfrentan en un crucial duelo en Mendoza

Buenos Aires, 30 agosto (NA) -- Racing enfrentará un importante desafío este domingo al visitar a Independiente Rivadavia de Mendoza, en la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El equipo está obligado a lograr un buen resultado para no alejarse de las posiciones que permiten acceder a los playoffs.

El encuentro está programado para las 21:30 y se desarrollará en el Estadio Bautista Gargantini, con transmisión de Cadena 3 Mendoza.

En este contexto, Racing llega a este partido en un momento complicado, habiendo sumado solo cinco puntos en lo que va del Torneo Clausura. Este desempeño no solo lo ha dejado fuera de los puestos de clasificación a los playoffs, sino que también lo aleja de las posiciones que permiten acceder a las copas internacionales del próximo año.

El equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda había comenzado el torneo de manera prometedora, logrando cuatro puntos de seis posibles en las dos primeras fechas. Sin embargo, luego enfrentó una serie de tres derrotas consecutivas y en la última jornada, se conformó con un empate 1-1 contra Boca.

Por su parte, Independiente Rivadavia tuvo un inicio modesto en el Torneo Clausura, ocupando actualmente el décimo lugar en la Zona B con ocho puntos. A pesar de esto, una victoria podría acercarlos a los primeros puestos. El equipo, dirigido por Alfredo Berti, se encuentra actualmente primero en la tabla anual junto con Argentinos Juniors, lo que les genera expectativas en la lucha por el título de Campeón de Liga.

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