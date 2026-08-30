El "Dibu" Martínez debutó en el Chelsea con un emocionante triunfo 4-3 ante el Brighton

Buenos Aires, 30 de agosto (NA) -- El arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez tuvo un domingo agitado, ya que fue presentado en el Chelsea de Inglaterra y horas más tarde debutó en el triunfo de su equipo por 4-3 ante el Brighton, correspondiente a la segunda jornada de la Premier League.

Los goles del Chelsea fueron anotados por el belga Roméo Lavia, el portugués Pedro Neto, el brasileño João Pedro y el inglés Cole Palmer. En tanto, el Brighton logró marcar a través del marfileño Malick Yalcouyé, un gol en contra de João Pedro y el alemán Pascal Groß.

El Chelsea, que también alineó al mediocampista argentino Valentín Barco (quien ingresó en el segundo tiempo), comenzó el partido de manera ideal, logrando una ventaja de tres goles en los primeros 35 minutos de juego.

Sin embargo, a los 35 minutos del primer tiempo, el Brighton descontó gracias a Yalcouyé, quien aprovechó un rebote y conectó una potente volea tras una salida errónea de Martínez. A la hora de juego, un autogol de Pedro añadió suspenso al encuentro.

Finalmente, el Chelsea amplió su ventaja a los 30 minutos del segundo tiempo con un gol de Cole Palmer, lo que hizo que el descuento de Groß en el tiempo de descuento no fuera suficiente para cambiar el resultado.

Con esta victoria, el Chelsea se mantiene con puntaje ideal tras dos fechas, ya que en su debut había vencido 3-2 al Fulham, y comparte la cima de la tabla con el Manchester City y el Hull City.

El próximo partido del equipo londinense, que no pudo contar con el argentino Enzo Fernández debido a su inminente traspaso al Manchester City, será el próximo domingo a las 12:30, cuando enfrente al Arsenal en el Emirates Stadium.