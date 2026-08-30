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El noruego Casper Ruud se retiró prematuramente por lesión del US Open

El tenista nórdico, quien fue subcampeón del Grand Slam en 2022, no podrá continuar en el torneo debido a una lesión de espalda que le impidió jugar en Cincinnati.

30/08/2026 | 14:17Redacción Cadena 3

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Casper Ruud, subcampeón del US Open 2022, se retira del torneo por lesión

FOTO: Casper Ruud, subcampeón del US Open 2022, se retira del torneo por lesión

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NUEVA YORK (AP) — El tenista noruego Casper Ruud, subcampeón del Abierto de Estados Unidos de 2022, ha anunciado su retiro del torneo por una lesión de espalda que lo aqueja desde hace días.

Ruud se vio forzado a abandonar su primer partido en el reciente Abierto de Cincinnati, lo que ya presagiaba complicaciones para su participación en Flushing Meadows. A pesar de que participó en el torneo de dobles mixtos, se le observó teniendo dificultades para sacar durante los entrenamientos, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

El jugador, que ocupa el puesto número 20 en el ranking mundial, fue reemplazado en el cuadro principal por Arthur Gea, quien había sido eliminado en la ronda final de la fase de clasificación. Gea se enfrentará al argentino Juan Manuel Cerúndolo en la primera ronda del torneo.

En 2022, Ruud alcanzó la final del US Open, donde fue derrotado por Carlos Alcaraz. Ese mismo año, también llegó a la final del Abierto de Francia, donde perdió ante Rafael Nadal, en su intento por convertirse en el primer noruego en conseguir un título de Grand Slam.

Lectura rápida

¿Quién se retira del US Open 2022?
Casper Ruud se retira del torneo debido a una lesión.

¿Cuál es la razón de su retiro?
El tenista sufre de una lesión de espalda.

¿Qué otros torneos ha disputado recientemente?
Ruud jugó en el Abierto de Cincinnati antes de retirarse.

¿Quién lo reemplaza en el torneo?
Arthur Gea reemplaza a Ruud en el cuadro principal.

¿A quién enfrentará Gea?
Gea se enfrentará a Juan Manuel Cerúndolo en la primera ronda.

[Fuente: AP]

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