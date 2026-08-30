Jorge Sampaoli dejó su cargo como entrenador de Talleres tras un inicio complicado
El entrenador finalizó su vínculo con el club cordobés luego del empate sin goles ante Central Córdoba y de un comienzo de torneo por debajo de las expectativas.
FOTO: Jorge Sampaoli
Buenos Aires, 30 agosto (NA) -- Jorge Sampaoli dejó de ser este domingo el director técnico de Talleres. El club cordobés confirmó la finalización del vínculo mediante un comunicado oficial, un día después del empate 0-0 ante Central Córdoba por la séptima fecha del Torneo Clausura.
La salida se produjo en medio de un presente complicado para el "Matador", que apenas consiguió una victoria en las primeras siete jornadas y quedó último en la Zona A, con cinco puntos. El empate ante el conjunto santiagueño, disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, volvió a generar cuestionamientos de los hinchas, que despidieron al equipo con silbidos y cánticos contra el entrenador y la dirigencia.
Sampaoli había asumido en junio para reemplazar a Carlos Tevez y firmó un contrato de 18 meses, en lo que había sido su regreso al fútbol argentino después de 26 años. Tras una etapa marcada por los malos resultados y con el equipo lejos de los puestos de clasificación, la institución anunció ahora el final de su ciclo y adelantó que en los próximos días comunicará quién quedará a cargo del plantel profesional para la continuidad del campeonato.
Lectura rápida
¿Quién dejó su cargo en Talleres?
Jorge Sampaoli dejó de ser el director técnico del club tras un inicio complicado en el torneo.
¿Cuándo se confirmó su salida?
La salida de Sampaoli se confirmó el 30 de agosto, un día después del empate con Central Córdoba.
¿Cómo fue el desempeño del equipo?
Talleres solo consiguió una victoria en las primeras siete jornadas, ocupando el último lugar de su zona.
¿Qué reacción hubo de los hinchas?
Los hinchas despidieron al equipo con silbidos y cánticos en contra de Sampaoli y la dirigencia tras el empate.
¿Qué seguirá para el club?
Talleres anunciará en los próximos días quién será el nuevo encargado del plantel profesional.
[Fuente: Noticias Argentinas]