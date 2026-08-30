Líder supremo iraní convoca a la unidad musulmana frente a EEUU e Israel

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, realizó un llamado a las naciones musulmanas para que se mantengan unidas frente a los desafíos que representan Estados Unidos e Israel, instándoles a "conocer a su verdadero enemigo". A su vez, un organismo de monitoreo reportó que un buque petrolero fue impactado el sábado en el estrecho de Ormuz.

La agencia de seguridad israelí, Shin Bet, comunicó que evacuó de Estados Unidos a Yair Netanyahu, hijo mayor del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tras detectar una amenaza significativa. Asimismo, un ataque aéreo israelí en Gaza resultó en la muerte de al menos dos palestinos, entre ellos un niño de tres años, según informaron las autoridades locales.

Jamenei instó a naciones musulmanas a "confrontar" a los enemigos

El ayatulá Mojtaba Jamenei enfatizó en su mensaje que es vital que los gobiernos de los países musulmanes comprendan los planes de sus adversarios y los enfrenten. Según su visión, Estados Unidos e Israel son enemigos comunes de todas las naciones islámicas, tal como lo reportó la agencia oficial IRNA.

Seis meses después del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que incluyó ataques a altos funcionarios iraníes, Jamenei ha mantenido un perfil bajo y no ha aparecido en público. Sus declaraciones fueron enviadas a través de una carta a líderes religiosos en una conferencia celebrada en Teherán.

La guerra ha expuesto las divisiones en el mundo musulmán, especialmente después de que Irán atacara objetivos en naciones vecinas y restringiera la navegación en el estrecho de Ormuz, oponiéndose a la presencia militar estadounidense en la región.

Evacúan de EE.UU. a hijo de Netanyahu por una amenaza "significativa"

Shin Bet confirmó la evacuación de Yair Netanyahu debido a una amenaza concreta en su contra, aunque no ofreció detalles adicionales. El primer ministro israelí había mencionado que Irán intentó asesinar a uno de sus hijos, sin que su oficina hiciera comentarios al respecto.

Desde su mudanza a Miami en 2023, Yair ha estado fuera de Israel la mayor parte del tiempo, mientras su padre lidia con conflictos en Gaza, Líbano e Irán. A menudo actúa como asesor no oficial de Benjamin Netanyahu, aunque ha sido criticado por sus comentarios en redes sociales.

Atacan buque petrolero en el estrecho de Ormuz

Un informe del Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido indicó que un proyectil desconocido impactó un buque petrolero en el estrecho de Ormuz. La embarcación, que se dirigía hacia el interior, no reportó víctimas ni daños ambientales, según autoridades militares no identificadas.

Ataques en Gaza y Cisjordania

Un ataque israelí en Gaza dejó un saldo de dos muertos, incluyendo a un niño, y otro palestino herido. El Ministerio de Salud de Gaza reportó que más de 1.318 palestinos han perdido la vida en ataques israelíes desde el inicio de la guerra con Hamás.

En Cisjordania, colonos israelíes atacaron a un equipo de la cadena NBC mientras cubrían un testimonio de una mujer palestina. El corresponsal Matt Bradley y otros miembros del equipo sufrieron lesiones y requirieron atención médica.

Reunión entre ministros de Arabia Saudí, Turquía y Pakistán

El gobierno de Turquía anunció que recibirá a altos funcionarios de Arabia Saudí y Pakistán para discutir un acuerdo de defensa firmado recientemente, que estipula que cualquier ataque contra uno de ellos será considerado un ataque contra los tres.