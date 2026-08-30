Coyote vs. Acme logra un debut prometedor mientras Spider-Man mantiene su reinado en taquilla

NUEVA YORK — Tres años después de que Warner Bros. cancelara de manera repentina "Coyote vs. Acme", el filme de Looney Tunes recibió una nueva oportunidad gracias a Ketchup Entertainment y logró un debut estimado de 15,5 millones de dólares en ventas de entradas durante el fin de semana.

Por su parte, "Spider-Man: Brand New Day" se mantuvo en la cima de la taquilla de Norteamérica por quinto fin de semana consecutivo, recaudando 22,2 millones de dólares en salas de Estados Unidos y Canadá. Esto elevó su total mundial a 2.330 millones de dólares, convirtiéndola en la cuarta película más taquillera de la historia.

A pesar de haber sido relegada al olvido, "Coyote vs. Acme" tuvo el mejor desempeño entre los estrenos recientes y se posicionó en el segundo lugar.

El drama de acción "The Dog Stars", dirigido por Ridley Scott y protagonizado por Jacob Elordi, no logró resonar con el público, debutando en quinto lugar con 8 millones de dólares para 20th Century Studios. La película, que trata sobre un piloto y su perro pastor alemán en un mundo post-pandémico, recaudó 11,3 millones de dólares en el extranjero, un resultado decepcionante para una producción que costó entre 70 y 100 millones de dólares.

A pesar de sus dificultades iniciales, "Coyote vs. Acme" tuvo un estreno respetable. En 2023, Warner Bros. había cancelado su lanzamiento, optando por una deducción fiscal en lugar de estrenarla en cines, lo que generó descontento entre los realizadores y fanáticos. Posteriormente, Ketchup Entertainment adquirió los derechos de distribución mundial por aproximadamente 50 millones de dólares.

La trama de "Coyote vs. Acme", inspirada en una columna de Ian Frazier en The New Yorker, sigue a Wile E. Coyote demandando a la Corporación Acme por productos defectuosos. El elenco incluye a Will Forte, John Cena, Lana Condor y Eric Bauza.

Lectura rápida ¿Qué película debutó recientemente?

"Coyote vs. Acme" tuvo un debut de 15,5 millones de dólares. ¿Cuál película sigue dominando la taquilla?

"Spider-Man: Brand New Day" lidera por quinto fin de semana con 22,2 millones de dólares. ¿Qué pasó con "The Dog Stars"?

La película debutó en quinto lugar con 8 millones de dólares y fue considerada un fracaso. ¿Quiénes son los protagonistas de "Coyote vs. Acme"?

El elenco incluye a Will Forte, John Cena, Lana Condor y Eric Bauza. ¿Qué motivó la reaparición de "Coyote vs. Acme"?

La película fue rescatada tras ser cancelada por Warner Bros. y adquirida por Ketchup Entertainment.

Para los realizadores, el simple hecho de que la película haya llegado a los cines es una victoria. El director Dave Green expresó en redes sociales que "Coyote vs. Acme" finalmente está disponible para el público, lo que representa un triunfo para el equipo. Las críticas han sido positivas, con una calificación de "A" en CinemaScore y un 95% de aprobación en Rotten Tomatoes.

Aunque la recaudación podría considerarse baja para una película de 70 millones de dólares, el estreno de "Coyote vs. Acme" se convirtió en el mejor de la historia para Ketchup Entertainment, superando el récord anterior de 3,1 millones de dólares.

"Las cifras son aceptables, pero la recepción ha sido excelente, lo que sugiere que la película tendrá un buen rendimiento en el mercado secundario, especialmente en el consumo infantil", comentó David A. Gross, analista de taquilla.

En el séptimo fin de semana, "The Odyssey" cayó al tercer lugar con 14,3 millones de dólares, manteniéndose fuerte en el extranjero con 48,6 millones de dólares, acumulando 1.550 millones de dólares en ventas globales.

Top 10 de películas por taquilla doméstica

1. "Spider-Man: Brand New Day", 22,2 millones de dólares.

2. "Coyote vs. Acme", 15,5 millones de dólares.

3. "The Odyssey", 14,3 millones de dólares.

4. "Insidious: Out of the Further", 10,1 millones de dólares.

5. "The Dog Stars", 8 millones de dólares.

6. "Buddy", 5,4 millones de dólares.

7. "The End of Oak Street", 5 millones de dólares.

8. "PAW Patrol: The Dino Movie", 4,9 millones de dólares.

9. "Mutiny", 2,8 millones de dólares.

10. "Tony", 2,2 millones de dólares.