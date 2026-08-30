Xabi Alonso asegura que Chelsea se alista para cualquier eventualidad con Enzo Fernández

FOTO: Alonso dice que Chelsea se prepara para "todos los escenarios" sobre el futuro de Enzo Fernández

LONDRES — El director técnico del Chelsea, Xabi Alonso, declaró que el equipo se encuentra listo para "todos los escenarios" respecto al futuro del mediocampista Enzo Fernández. Esto ocurre tras su ausencia en la victoria 4-3 contra Brighton en el Stamford Bridge durante la Liga Premier el pasado domingo.

Según informes periodísticos, el Manchester City ha mostrado interés en incorporar a Fernández, justo cuando se aproxima el cierre de la ventana de transferencias de verano, que será el martes a última hora.

El jugador argentino también quedó fuera de la lista para el triunfo del Chelsea en la Copa de la Liga inglesa frente al Luton, equipo de la tercera división, el jueves pasado.

Cuando se le preguntó si el mediocampista había disputado su último partido con el Chelsea, Alonso respondió: "Ya veremos. Queremos lo mejor para el equipo y por eso tomamos la decisión contra Luton y hoy".

"Debemos estar atentos hasta la noche del martes a lo que pueda suceder. No estamos seguros", continuó. "Nos estamos preparando para todos los escenarios. Estoy convencido de que, pase lo que pase, a partir del miércoles tendremos una plantilla lo suficientemente competitiva para afrontar la Liga Premier".

Desde su llegada al Chelsea en 2023, procedente de Benfica por 106,7 millones de libras (131,4 millones de dólares), Enzo Fernández se convirtió en el fichaje más caro en la historia del fútbol británico en ese momento.