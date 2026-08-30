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Abatido un líder de las disidencias de las FARC en el suroeste de Colombia durante operativo militar

Un importante cabecilla de las disidencias de las FARC fue abatido en el Valle del Cauca, Colombia, en una operación militar. Se le atribuyen múltiples ataques y acciones criminales en la región.

30/08/2026 | 16:05Redacción Cadena 3

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Abaten en suroeste de Colombia a importante cabecilla de disidencias de las FARC

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BOGOTÁ — Durante un operativo militar realizado el pasado domingo en el convulso Valle del Cauca, un destacado líder de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue abatido. Así lo comunicó el presidente Abelardo de la Espriella.

El mandatario calificó la acción como un "golpe contundente" a las disidencias lideradas por Iván Mordisco, uno de los criminales más buscados del país. El abatido, conocido como alias "Felipe" o "Arcadio", era responsable de numerosos ataques a estaciones policiales mediante explosivos lanzados desde drones, según indicó el presidente en la red social X.

Alias "Felipe" dirigía uno de los bloques de la facción Jaime Martínez, que se separó del proceso de paz en 2016 y continuó con actividades delictivas. Se le atribuye la instalación de cilindros con explosivos en carreteras del departamento, un ataque a una unidad militar, la quema de vehículos, extorsiones y otras actividades criminales, afirmó De la Espriella.

El presidente advirtió que se está cerrando el cerco alrededor de Mordisco y sus estructuras, y aseguró que las operaciones ofensivas contra los grupos armados ilegales seguirán. "Bandido que no se someta terminará en una bolsa plástica", enfatizó, mientras compartía una imagen del abatido.

Este no es el primer anuncio de bajas significativas de líderes de grupos armados ilegales desde que De la Espriella asumió la presidencia. El mandatario ha prometido una política de mano dura en comparación con su predecesor, Gustavo Petro, instando a Mordisco y otros cabecillas a entregarse a la justicia.

Recientemente, el presidente también informó sobre la captura de Emilio José Cordero Sierra, alias "Fantasma", quien es acusado de coordinar el intercambio de cocaína por armamento con las disidencias de las FARC. Este individuo es reclamado por Estados Unidos por delitos relacionados con terrorismo, narcotráfico y otros crímenes.

En los últimos días, el gobierno también autorizó la extradición a Estados Unidos de cinco personas que se encontraban en proceso de paz, lo que marca un cambio en la política hacia los grupos armados ilegales en Colombia.

Lectura rápida

¿Quién fue abatido?
Alias "Felipe" o "Arcadio", un cabecilla de las disidencias de las FARC.

¿Dónde ocurrió el abatimiento?
En el Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia.

¿Cuándo sucedió?
El abatimiento ocurrió el domingo 30 de agosto de 2026.

¿Qué acciones criminales se le atribuyen?
Se le responsabiliza de ataques a estaciones policiales, extorsiones y el uso de explosivos en ataques.

¿Qué dijo el presidente sobre la situación?
El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que se está cerrando el cerco a las disidencias y que continuarán las operaciones ofensivas.

[Fuente: AP]

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