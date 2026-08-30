Jessica Pegula supera sus nervios y avanza en el US Open tras vencer a Ruse en sets corridos

FOTO: Jessica Pegula supera los nervios y gana su debut en el US Open ante Elena-Gabriela Ruse

NUEVA YORK — Jessica Pegula logró dejar atrás los nervios iniciales que marcaron su debut en el Abierto de Estados Unidos, donde se enfrentó a Elena-Gabriela Ruse. La tenista estadounidense, tercera preclasificada, se impuso en sets corridos, avanzando a la siguiente ronda del torneo.

En el partido que se desarrolló el domingo en el estadio Arthur Ashe, Pegula tuvo un comienzo titubeante, desperdiciando sus primeras nueve oportunidades de quiebre ante Ruse. Sin embargo, logró encontrar su ritmo y comenzó a dominar el juego. Tras haber alcanzado la final del Abierto de Cincinnati, donde fue derrotada por Coco Gauff, Pegula demostró su capacidad en la cancha, ganando el 92% de los puntos con su primer servicio y cerrando el encuentro con un marcador de 6-3, 6-2 en tan solo 83 minutos.

"Estaba muy nerviosa", comentó Pegula. "Era como si estuviera enviando GIFs de cómo me sentía. Eran GIFs de gente entrando en pánico y cosas así. ... En la primera ronda de un Grand Slam, siempre hay un montón de nervios".

Su próximo desafío será ante la ganadora del enfrentamiento entre Venus Williams y Sofia Kenin, quienes se medirán en la sesión nocturna del Ashe. Es importante destacar que tanto Williams como su hermana Serena tienen previsto jugar juntas en dobles.

En otras noticias del cuadro femenino, la italiana Jasmine Paolini, decimonovena preclasificada, también avanzó tras vencer a la eslovena Veronika Erjavec con un marcador de 6-3, 3-6, 6-4. Por su parte, la rusa Kamilla Rakhimova derrotó a la checa Barbora Krejcikova, vigésima séptima preclasificada, con un ajustado 7-6 (4), 6-2.

En el cuadro masculino, Novak Djokovic comenzará su búsqueda de un vigésimo quinto título de Grand Slam enfrentando al argentino Mariano Navone en la jornada del domingo por la noche.

Un año después de sorprender a Madison Keys en la primera ronda del US Open, la mexicana Renata Zarazúa se despidió del torneo tras caer 4-6, 6-4, 7-6 (7) ante la rusa Polina Iatcenko.