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EEUU lleva a cabo ataque contra lanzacohetes iraníes en el estrecho de Ormuz tras un mes de inacción

Las fuerzas estadounidenses realizaron un ataque a lanzacohetes iraníes en el estrecho de Ormuz, marcando su primera acción militar en un mes, según un funcionario del gobierno estadounidense.

30/08/2026 | 17:16Redacción Cadena 3

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EEUU ataca lanzacohetes iraníes en el estrecho de Ormuz; su primera acción militar en semanas

FOTO: EEUU ataca lanzacohetes iraníes en el estrecho de Ormuz; su primera acción militar en semanas

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WASHINGTON — Fuerzas de Estados Unidos llevaron a cabo ataques contra lanzacohetes iraníes en el estrecho de Ormuz, lo que representa su primera acción militar en un mes, según informó un funcionario del gobierno estadounidense el domingo.

Medios semioficiales de Irán reportaron explosiones en las cercanías de la isla de Larak, ubicada en el estrecho.

De acuerdo con el funcionario, se observó a integrantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria mientras se preparaban para lanzar cohetes que contenían minas marinas hacia la zona. El funcionario, que pidió no ser identificado, ofreció detalles sobre los movimientos militares.

Las fuerzas armadas estadounidenses completaron la semana pasada la retirada de minas marinas de rutas de navegación internacionales en el estrecho.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria emitió un comunicado en el que destaca "martirio y lesiones a varios de nuestros combatientes y compatriotas".

El ataque, según el comunicado, "tendrá como resultado el castigo del agresor", y fue difundido por la radiodifusora estatal iraní.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Estados Unidos atacó lanzacohetes iraníes en el estrecho de Ormuz.

¿Quién realizó el ataque?
Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo la operación militar.

¿Cuándo se produjo el ataque?
El ataque ocurrió el domingo, marcando un mes desde la última acción militar de EE. UU.

¿Dónde tuvo lugar el ataque?
El ataque se llevó a cabo en el estrecho de Ormuz, cerca de la isla de Larak.

¿Por qué se realizó el ataque?
El ataque se llevó a cabo en respuesta a la preparación de lanzamientos de cohetes por parte de la Guardia Revolucionaria iraní.

[Fuente: AP]

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