EEUU lleva a cabo ataque contra lanzacohetes iraníes en el estrecho de Ormuz tras un mes de inacción

FOTO: EEUU ataca lanzacohetes iraníes en el estrecho de Ormuz; su primera acción militar en semanas

WASHINGTON — Fuerzas de Estados Unidos llevaron a cabo ataques contra lanzacohetes iraníes en el estrecho de Ormuz, lo que representa su primera acción militar en un mes, según informó un funcionario del gobierno estadounidense el domingo.

Medios semioficiales de Irán reportaron explosiones en las cercanías de la isla de Larak, ubicada en el estrecho.

De acuerdo con el funcionario, se observó a integrantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria mientras se preparaban para lanzar cohetes que contenían minas marinas hacia la zona. El funcionario, que pidió no ser identificado, ofreció detalles sobre los movimientos militares.

Las fuerzas armadas estadounidenses completaron la semana pasada la retirada de minas marinas de rutas de navegación internacionales en el estrecho.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria emitió un comunicado en el que destaca "martirio y lesiones a varios de nuestros combatientes y compatriotas".

El ataque, según el comunicado, "tendrá como resultado el castigo del agresor", y fue difundido por la radiodifusora estatal iraní.