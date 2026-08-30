Liux lanza un microcoche sostenible para competir con los EV chinos

Liux, una startup española, presentó su nuevo microcoche llamado Big, diseñado para competir en el creciente mercado de vehículos eléctricos (EV) en Europa. Este modelo se caracteriza por su enfoque en la sostenibilidad y su tamaño compacto, ideal para las ciudades europeas.

El Big es parte de una tendencia creciente en Europa, donde los microcoches están ganando popularidad a medida que los consumidores buscan alternativas más sostenibles y prácticas para el transporte urbano. Sin embargo, el mercado ya está saturado con modelos de fabricantes chinos, lo que representa un desafío considerable para Liux.

El cofundador de Liux, Antonio Espinosa de los Monteros, expresó que la idea de un coche europeo auténtico no existe en la actualidad, refiriéndose a la competencia que representa la producción de EV en China. La startup busca diferenciarse ofreciendo un vehículo que no solo es ecológico, sino que también se adapta a las necesidades de los consumidores europeos.

El Big destaca por su diseño que permite estacionar en espacios reducidos y por su construcción a partir de materiales reciclables. Aunque las baterías no se fabrican en Europa, el coche puede ser recargado en casa, incluso utilizando energía solar. Esta característica es parte del compromiso de la empresa con la sostenibilidad, un valor central para el equipo de Liux.

La fábrica de Liux en Azuqueca de Henares, inaugurada como la primera planta de automóviles en España en más de 30 años, sigue principios de gestión ajustada, lo que les permite mantener una producción eficiente y centrada en la calidad. A pesar de su tamaño, la planta tiene la capacidad de producir hasta 20,000 vehículos al año para 2030.

En cuanto a la demanda, más de 7,500 personas se han inscrito en la lista de espera para el Liux Big, lo que sugiere un interés significativo en el mercado. El precio del microcoche se espera que esté por debajo de los €18,000, haciéndolo accesible en comparación con otros modelos de microcoches.

El Liux Big se ofrecerá en dos versiones de batería (15 kWh y 20 kWh) y también se está considerando una versión de carga. El equipo de Liux está comprometido en ofrecer un coche que no solo sea ligero, sino que también cumpla con los estándares de seguridad requeridos, a pesar de que su categoría no exige pruebas de choque.

Con un enfoque en la innovación y la sostenibilidad, Liux espera marcar la diferencia en el competitivo mercado de los microcoches eléctricos, ofreciendo una opción que combine economía, ecología y practicidad.