a16z lanza un fondo de $1.1 mil millones para impulsar la infraestructura de IA
La firma de capital riesgo Andreessen Horowitz anunció el lanzamiento de su nuevo fondo "Machine Age" con $1.1 mil millones, enfocado en la infraestructura que sostiene la inteligencia artificial.
FOTO: Oficina de Andreessen Horowitz
Andreessen Horowitz ha lanzado un nuevo fondo denominado "Machine Age", recaudando $1.1 mil millones. El objetivo de este fondo es "acelerar la construcción física de la inteligencia artificial (IA)".
Este fondo se centrará en el hardware, alejándose de la habitual atención de la firma hacia el software. En una publicación en el sitio web de la firma de capital de riesgo, a16z indicó que se enfocará en invertir en la infraestructura que alimenta la IA, lo que incluye desde chips de computadora y memoria hasta centros de datos y robots.
"Necesitamos sistemas más rápidos y eficientes. Necesitamos memoria más barata y de mayor ancho de banda a través de toda la jerarquía de memoria. Necesitamos interconexiones más rápidas y escalables entre nodos y sistemas. Y, por supuesto, necesitamos dispositivos de borde energéticamente eficientes para que la IA explore e interactúe con el mundo. También requerimos toda la refrigeración, materiales, electricidad y espacio físico para apoyarlos", se afirma en la publicación.
La IA es considerada "la herramienta más poderosa jamás desarrollada para resolver problemas y otorgar abundancia", y su avance se describe como un "imperativo social y nacional".
Lectura rápida
¿Qué anunció a16z?
La firma lanzó un fondo de $1.1 mil millones llamado "Machine Age" para invertir en infraestructura de IA.
¿Cuál es el enfoque del nuevo fondo?
El fondo se centrará en hardware, invirtiendo en chips, memoria, centros de datos y robots.
¿Por qué es importante la IA según a16z?
La firma considera que la IA es crucial para resolver problemas y crear abundancia, por lo que su desarrollo es un imperativo social.
¿Qué tipo de inversiones se esperan?
Se espera que el fondo financie sistemas más rápidos, eficientes y dispositivos de borde para la IA.
¿Quién es el autor del anuncio?
El anuncio fue realizado por Sean O'Kane, un reportero de tecnología.