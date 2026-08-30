a16z lanza un fondo de $1.1 mil millones para impulsar la infraestructura de IA

Andreessen Horowitz ha lanzado un nuevo fondo denominado "Machine Age", recaudando $1.1 mil millones. El objetivo de este fondo es "acelerar la construcción física de la inteligencia artificial (IA)".

Este fondo se centrará en el hardware, alejándose de la habitual atención de la firma hacia el software. En una publicación en el sitio web de la firma de capital de riesgo, a16z indicó que se enfocará en invertir en la infraestructura que alimenta la IA, lo que incluye desde chips de computadora y memoria hasta centros de datos y robots.

"Necesitamos sistemas más rápidos y eficientes. Necesitamos memoria más barata y de mayor ancho de banda a través de toda la jerarquía de memoria. Necesitamos interconexiones más rápidas y escalables entre nodos y sistemas. Y, por supuesto, necesitamos dispositivos de borde energéticamente eficientes para que la IA explore e interactúe con el mundo. También requerimos toda la refrigeración, materiales, electricidad y espacio físico para apoyarlos", se afirma en la publicación.

La IA es considerada "la herramienta más poderosa jamás desarrollada para resolver problemas y otorgar abundancia", y su avance se describe como un "imperativo social y nacional".