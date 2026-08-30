La música como refugio: la Orquesta Sinfónica Infantil de México aleja a la niñez de la violencia

Buenos Aires, 30 agosto (NA) — La música se ha convertido en un recurso clave para conectar a niñas, niños y jóvenes de México a nuevas oportunidades, alejándolos de ambientes marcados por la violencia. Este enfoque se basa en espacios donde los participantes aprenden disciplina, respeto, trabajo en equipo y convivencia, según lo informado por la Agencia Noticias Argentinas.

Un ejemplo destacado de esta iniciativa es la Orquesta Sinfónica Infantil de México (OSIM), que durante 24 años ha logrado consolidarse como una de las plataformas más relevantes para la formación musical de jóvenes en el país. Además, se presenta como un espacio donde nuevos talentos pueden encontrar oportunidades para desarrollarse.

La voz de un responsable del programa

"Esta plataforma ha servido para que una gran cantidad de niños, niñas y jóvenes puedan dedicarse hoy a la música de manera profesional y que formen parte de las orquestas más importantes del país," declaró a Xinhua Roberto Rentería, titular del Sistema Nacional de Fomento Musical y director de la OSIM.

La agrupación se nutre de jóvenes de todo el país que participan anualmente en una convocatoria pública, donde deben realizar audiciones para obtener un lugar en la orquesta. Según los resultados, los seleccionados ocupan los distintos atriles.

La experiencia, única en la nación, incluye un campamento de trabajo lúdico-musical, una beca que cubre el 100 por ciento de los costos de hospedaje, alimentación y transporte durante todas las actividades, y culmina con una gira de conciertos por diferentes escenarios.

Rentería subrayó que la creación de la OSIM ha sido fundamental, ya que la música no solo sirve como medio de comunicación, sino que también transforma el entorno y las dinámicas familiares.

"Aprenden a trabajar en equipo, el significado del respeto, de la escucha, del trabajo en comunidad, lo que les permite generar un vínculo no solo con quienes hacen música, sino a través de la interpretación que se transmite al público, buscando evocar diferentes emociones", explicó el músico.

El director también destacó la importancia de la empatía entre los jóvenes, ya que no todos provienen de las mismas oportunidades y muchos enfrentan retos culturales y sociales en diversas zonas de México.

"Este enriquecimiento se da cuando comparten sus tradiciones, costumbres y formas de hablar, lo que enriquece no solo la música, sino también el aprendizaje personal de cada uno de ellos. A partir de esta experiencia, los jóvenes desarrollan vínculos y lazos de amistad," añadió.

Una de las metas del programa es alcanzar el mayor número de rincones y ciudades del país, donde nunca se ha presentado un espectáculo de esta índole, incentivando así la participación de los jóvenes.

"Es un logro el que podamos llegar a comunidades con rezagos culturales o que están fuera de los circuitos culturales más comunes, ofreciendo nuestra propuesta musical en áreas con problemáticas sociales como la violencia que afectan a miles de jóvenes en nuestro país," afirmó.

"En nuestro país," continuó el director, "es esencial que todos los niños y jóvenes puedan ejercer sus derechos culturales, uno de los cuales es acceder a expresiones artísticas, como lo hace la OSIM."

Hasta la fecha, la OSIM ha realizado más de 200 presentaciones en diversos recintos y plazas públicas a lo largo del país, además de llevar a cabo 33 giras nacionales e internacionales por Estados Unidos y España.