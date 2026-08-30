Olivia Rodrigo impulsa el festival Daisy Chain Fields para apoyar el bienestar femenino

FOTO: Festival de Olivia Rodrigo une a mujeres y niñas en apoyo a ONGs de bienestar femenino

Al rememorar el espíritu del feminismo pop-rock de los años 90, Olivia Rodrigo logró recaudar 20 millones de dólares en un concierto benéfico que movilizó a su joven audiencia en favor del bienestar de las mujeres.

El festival "Daisy Chain Fields" presentó un cartel encabezado por mujeres, donde brillaron la artista pop queer Chappell Roan, la rapera emergente Doechii y las pioneras del movimiento riot grrrl Bikini Kill. Este evento, realizado el sábado en Irvine, California, abordó temas cruciales como la salud de las mujeres, derechos laborales y legales. Antes del festival, Rodrigo anunció que ya se habían recaudado 10 millones de dólares para donar a diez organizaciones, entre ellas Planned Parenthood, el National Women’s Law Center y Black Mamas Matter Alliance.

La filántropa Melinda French Gates sorprendió al público con la promesa de otros 10 millones de dólares a través de su organización Pivotal Ventures, elogiando a Rodrigo como "una fuerza" y destacando su impacto en la nueva generación al motivarlas a alzar sus voces.

Rodrigo expresó su esperanza al ver a artistas y activistas involucrados, especialmente ante la "regresión de los derechos de las mujeres" en la actualidad. "Me enamoré del nombre ‘Daisy Chain’, ya que simboliza cómo partes individuales pueden unirse para crear algo fuerte e irrompible", comentó.

Lectura rápida ¿Qué es el festival Daisy Chain Fields?

Un evento benéfico liderado por Olivia Rodrigo que recaudó 20 millones de dólares para el bienestar de las mujeres. ¿Quiénes participaron en el festival?

Artistas como Chappell Roan, Doechii y Bikini Kill formaron parte del cartel del festival. ¿Cuánto dinero se recaudó?

Se recaudaron 20 millones de dólares, con 10 millones destinados a donaciones a organizaciones como Planned Parenthood. ¿Cuál fue el mensaje de Olivia Rodrigo?

Rodrigo resaltó la importancia de la unión y el empoderamiento femenino en tiempos de retrocesos en los derechos de las mujeres. ¿Qué impacto tuvo Melinda French Gates?

Prometió 10 millones de dólares adicionales y elogió a Rodrigo por su influencia positiva en las jóvenes.

Rodrigo, de 23 años, ha ganado notoriedad por canalizar la frustración del romance moderno en sus exitosas canciones. Su conexión con la audiencia joven es crucial, ya que las organizaciones sin fines de lucro han enfrentado desafíos para atraer a donantes más jóvenes que prefieren formas informales de contribuir.

Los asistentes al festival, como Grace Slevin, de 24 años, notaron que "la música es una poderosa herramienta para movilizar a las personas". Slevin, activista contra la trata de personas, destacó que Daisy Chain Fields representa el deseo de las mujeres de ser el apoyo que necesitaban en su infancia.

El festival también ofreció a las organizaciones la oportunidad de interactuar con los asistentes a través de su "aldea de filantropía", donde se promovieron servicios de salud y se rindió homenaje a cuidadores. Las generaciones más jóvenes buscan autenticidad y conexión en estos eventos, lo que es vital para el éxito de iniciativas como Daisy Chain Fields.

Rodrigo se inspiró en el festival Lilith Fair, que promovió el talento femenino en la música y recaudó 10 millones de dólares para causas benéficas en sus ediciones de 1997 a 1999. Sarah McLachlan, fundadora de Lilith Fair, también estuvo presente en el festival como invitada especial.

El festival representa un esfuerzo significativo por parte de Rodrigo, no solo por la cantidad recaudada, sino también por el tipo de apoyo brindado a las organizaciones. Este tipo de financiamiento flexible permite que las ONGs manejen sus recursos según sus necesidades, lo que es fundamental para su funcionamiento y capacidad de respuesta.

En momentos donde las clínicas de salud reproductiva enfrentan restricciones, la visibilidad y el apoyo que brinda un evento como este son esenciales para la lucha por los derechos de las mujeres. Rodrigo ha abordado estos temas de manera abierta, contribuyendo a normalizar las discusiones sobre salud y derechos reproductivos, lo que es crucial en la actualidad.