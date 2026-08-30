El USS Abraham Lincoln navega cerca de Singapur tras un extenso despliegue en Oriente Medio

FOTO: Portaaviones de EEUU pasa frente a Singapur en medio de reportes de problemas

BATAM, Indonesia — El portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln navegó frente a Singapur en las primeras horas del domingo, mientras se dirige de regreso a su país tras un arduo despliegue en Oriente Medio. Este trayecto ocurre en un contexto de informes sobre problemas de salud mental y escasez de suministros en la tripulación.

Periodistas de The Associated Press en la isla indonesia de Batam, ubicada al otro lado del estrecho de Singapur, observaron el imponente buque poco después de la 1 de la madrugada, hora local. Se anticipa que el portaaviones hará una escala en Tailandia para realizar una visita al puerto antes de regresar a su base en Estados Unidos.

El Lincoln, considerado uno de los buques de guerra más grandes de la Marina de Estados Unidos, ha estado apoyando la guerra contra Irán. Su reciente despliegue incluyó un tiempo récord en el mar, superando los 250 días sin interrupciones. Este prolongado tiempo en el mar ha generado crecientes preocupaciones, especialmente tras reportes sobre el deterioro de la salud mental de los miembros de la tripulación y la falta de suministros básicos, como alimentos y productos de higiene.

Las autoridades tailandesas han confirmado que el Lincoln hará una escala en Tailandia para permitir a su tripulación descansar y recuperarse antes de su retorno a Estados Unidos.