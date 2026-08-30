El discurso de Kevin Warsh en Jackson Hole genera reacciones mixtas entre economistas y analistas

WASHINGTON — El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, reafirmó su compromiso con la lucha contra la inflación en un discurso que realizó el viernes, el cual sugiere la posibilidad de un aumento en las tasas de interés en los próximos meses.

Con su intervención, Warsh ha incrementado la presión sobre el banco central para que considere elevar las tasas de interés en su próxima reunión programada para mediados de septiembre, en caso de que no se observe una mejora en la inflación. El informe de precios del gobierno, que será publicado días antes de la reunión, podría ser crucial para determinar la acción del banco central.

El discurso de Warsh en la conferencia económica anual de la Fed en Jackson Hole fue en su mayoría bien recibido por economistas y funcionarios de política monetaria presentes, aunque también se manifestaron algunas objeciones y críticas durante el primer día de la conferencia, que concluirá el sábado.

Entre las conclusiones más relevantes de la conferencia se destaca que, aunque Warsh dejó abierta la posibilidad de un incremento en el costo del crédito, no se comprometió a un calendario específico. Esto no sorprende, dada su tendencia a evitar dar señales claras sobre los próximos movimientos de la Fed, a diferencia de sus predecesores, lo que, según él, podría encasillar a la institución monetaria en un camino predeterminado.

Sin embargo, algunos analistas interpretaron sus palabras como una clara indicación de que un aumento de tasas en septiembre es una posibilidad concreta. Warsh mencionó que él y otros miembros de la Fed que apoyaron mantener las tasas sin cambios en la reunión del 28 y 29 de julio pensaron que lo más prudente era esperar nueva información antes de decidir sobre cualquier cambio en la política de tasas de interés.

Esto sugiere que Warsh esperaba ver pruebas claras de una desaceleración en la inflación antes de decidir mantenerse en pausa. Sin embargo, también admitió que, aunque los precios de la gasolina han disminuido, la inflación subyacente no ha mostrado una mejora significativa.

Al enviar estas señales, Warsh ha elevado las expectativas de un alza en el próximo mes. Si la inflación continúa alta y no se lleva a cabo el aumento de tasas, su credibilidad podría verse comprometida.

"Básicamente te estás preparando para que, si no subes las tasas en septiembre, la gente pregunte qué está pasando", señaló Adam Posen, presidente del Peterson Institute for International Economics.

La Fed tiene programadas dos reuniones antes de las elecciones de medio mandato, en septiembre y finales de octubre. Cualquier decisión de aumentar las tasas en esas reuniones podría provocar una reacción del presidente Donald Trump, quien ha acusado al banco de tener motivaciones políticas. Trump afirmó, por ejemplo, que el recorte de medio punto porcentual del banco en septiembre de 2024 tenía la intención de ayudar a los demócratas en las elecciones de ese año.

El aumento de tasas de interés de la Fed suele elevar el costo de hipotecas, préstamos para automóviles, tarjetas de crédito y endeudamiento empresarial. Sin embargo, en esta ocasión no está tan claro. Las tasas de interés a largo plazo, incluyendo el bono del Tesoro a 10 años, que influyen en las tasas hipotecarias, apenas subieron tras los comentarios de Warsh. Esto sugiere que los inversionistas están tranquilos respecto a la capacidad de la Fed para controlar la inflación con el tiempo.

En resumen, las tasas de largo plazo no siempre siguen la pauta de la Fed, por lo que incluso si hay un aumento en septiembre, esto podría no elevar el costo del crédito para los consumidores. Actualmente, la tasa promedio de una hipoteca fija a 30 años es de 6,66%, un poco más alta que hace un año.

Gran parte del discurso de Warsh también se centró en el potencial de la inteligencia artificial para impulsar la economía. Ya había mencionado anteriormente que la IA podría aumentar la eficiencia económica, permitiendo que la economía se expanda sin generar presiones inflacionarias, lo que a su vez reduciría la necesidad de que la Fed eleve las tasas.

"Hemos llegado a un punto de inflexión en la historia. El potencial de un crecimiento sustancialmente mayor está en aumento", enfatizó Warsh.

Sin embargo, el economista Kenneth Rogoff, de Harvard y ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional, mostró una visión más cautelosa respecto al impacto de la IA en la economía, indicando que "la idea de que la IA resuelve mágicamente todo está un poco exagerada".

Por otro lado, Warsh también sugirió que la inflación es un fenómeno amplio y persistente, destacando que más de la mitad de los bienes y servicios que el gobierno monitorea han visto aumentos de precios significativos en el último año. Esto, según él, está "muy por encima" de lo que se observó en las dos décadas previas a la pandemia.