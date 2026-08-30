Los demócratas disminuyen el enfoque en el cambio climático en sus campañas

BOSTON — El cambio climático ha marcado la vida de Charles Hughes desde su infancia, pero hoy, como estudiante universitario en Massachusetts, este tema ha pasado a ser secundario. "Honestamente, no sale tanto", comentó Hughes, quien lidera el capítulo estatal de los Demócratas Universitarios.

Este cambio es notable en comparación con hace seis años, cuando durante el primer mandato del presidente Donald Trump y en las primarias demócratas de 2020, el cambio climático era un tema constante en el discurso del partido. Se utilizaba para movilizar a votantes jóvenes, promoviendo iniciativas como el Green New Deal.

Sin embargo, el clima ha dejado de ser una prioridad. Investigadores del Searchlight Institute, un grupo de pensamiento demócrata, han sugerido que el partido evite mencionar el cambio climático, considerándolo irrelevante para los votantes actuales. El Sunrise Movement, un colectivo que antes abogaba fuertemente por la acción climática, ha ampliado su enfoque hacia la lucha contra el presidente republicano.

Este cambio de estrategia se refleja en la primaria demócrata para el Senado en Massachusetts, donde el actual senador Ed Markey enfrenta un desafío del representante Seth Moulton. Aunque Markey sigue hablando sobre su patrocinio del Green New Deal, su campaña se ha centrado en otros temas para reforzar su imagen de candidato progresista.

La discusión sobre el cambio climático ha sido desplazada por temas más inmediatos como el costo de vida y el apoyo a Israel, lo que ha llevado a muchos a hablar de un "silencio climático". Mary Anne Marsh, estratega demócrata, señaló que la conversación se ha centrado en quién es el mejor candidato para pelear, dejando de lado el clima.

A pesar de que el debate político sobre el cambio climático se ha enfriado, los datos científicos indican que el planeta sigue calentándose. Los expertos prevén que 2026 podría ser uno de los años más calurosos registrados, en gran parte debido a un fenómeno de El Niño excepcionalmente fuerte.

Algunos defensores del clima esperan que el tema resurja en el debate público si los demócratas logran recuperar la Cámara de Representantes en noviembre y si los desastres climáticos se vuelven más evidentes durante el invierno. El senador Sheldon Whitehouse advirtió que ignorar el cambio climático es un error estratégico, dado que afecta directamente la economía y la vida cotidiana de las personas.

El Sunrise Movement, fundado en 2017 para movilizar a los jóvenes en torno a la acción climática, ha ajustado su enfoque hacia la lucha contra el "fascismo". El director ejecutivo, Aru Shiney-Ajay, afirmó que aunque el clima sigue siendo importante, otros temas han cobrado mayor urgencia para los votantes.

Aproximadamente el 60% de los demócratas consideran que el cambio climático es un problema importante, según una encuesta del Pew Research Center. Sin embargo, la atención se ha desviado hacia la inflación, los costos de atención médica y el papel del dinero en la política.

Los votantes han expresado un deseo de cambios significativos en respuesta al descontento económico, lo que ha dificultado la atención a problemas de largo plazo como el cambio climático. McKenzie Wilson, de Blue Rose Research, destacó que en este contexto, es complicado pensar en cuestiones existenciales.

El Searchlight Institute incluso recomendó evitar mencionar el cambio climático, sugiriendo que los votantes lo ven como un tema intimidante. Leah Stokes, politóloga, consideró que es irritante que los políticos minimicen este asunto crítico, advirtiendo que la crisis climática está acelerándose.

Algunos activistas están reformulando la conversación en torno al clima, integrándolo en el debate sobre el costo de vida. Durante un reciente debate entre Markey y Moulton, el cambio climático fue mencionado en el contexto de cómo reducir los precios de la energía.

El verano ha sido especialmente caluroso en Massachusetts, lo que ha afectado a los trabajadores. Eileen Cefail, del sindicato Roofers Local 33, comentó que aunque apoya a Markey, el clima no fue la razón principal para su elección.

La cobertura sobre el cambio climático y el medio ambiente cuenta con el apoyo financiero de diversas fundaciones. La AP es responsable del contenido. Esta información ha sido traducida y adaptada por un editor de la AP.