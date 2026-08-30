Rescate de 15 horas a montañista atrapado en la Sierra Nevada de California

FOTO: Misión de 15 horas para rescatar a montañista varado en pequeña repisa en California

MAMMOTH LAKES, California, EE.UU. — Un grupo de voluntarios llevó a cabo una compleja operación de rescate que se extendió por más de 15 horas para salvar a un hombre que se desvió de su camino en la Sierra Nevada y quedó atrapado en una pequeña repisa, según informaron los rescatistas.

El rescate se realizó el fin de semana pasado cerca de Mammoth Lakes, California, por un equipo de cuatro personas del Equipo de Búsqueda y Rescate del Condado Mono.

El mayor desafío del rescate fue el tiempo, ya que el montañista se encontraba en una posición precaria, con una caída vertical de miles de metros debajo de él. El portavoz del equipo, Mitchell Quiring, enfatizó la urgencia de la situación.

El escalador, que estaba parado sobre una repisa de solo 15 centímetros de ancho, alternaba el movimiento de sus piernas para evitar el cansancio. Quiring explicó: "Una caída de allí sería mortal, casi con seguridad".

Quiring también destacó la determinación del escalador, Rob Martin, quien mostró una notable fortaleza y voluntad de sobrevivir. "Él no iba a rendirse. Se iba a aguantar hasta que hubiera una solución", comentó Quiring, quien formó parte del equipo de rescate. "Para eso entrenamos, así que hay mucha confianza en apoyarse en eso".

El grupo de voluntarios, que ha estado entrenando durante mucho tiempo para realizar rescates técnicos, es parte de los equipos que despliega la policía del condado Mono en la Sierra Nevada, situada a unos 322 kilómetros (200 millas) al este de San Francisco.