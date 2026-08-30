Impacto económico de la guerra en Irán: análisis de ganadores y perdedores

NUEVA YORK — A medida que Estados Unidos e Israel intensificaron sus bombardeos en Irán al inicio de la guerra, las proyecciones más alarmantes sobre el impacto económico no se hicieron esperar: se hablaba de un aumento drástico en los precios del petróleo, una recesión global y una crisis económica inminente.

Sin embargo, transcurridos seis meses desde el inicio del conflicto, las peores predicciones no se han materializado, aunque la economía mundial ha experimentado cambios significativos.

"Hasta ahora, la economía global ha logrado sortear la crisis como si fuera una escena de 'Misión Imposible'", expresó Michael Ashley Schulman, estratega de inversiones de Cerity Partners.

En este contexto, es importante analizar cómo ha resistido la economía mundial ante la guerra, identificando a los ganadores y perdedores del conflicto.

Ganador: Inversores que mantuvieron la calma

La incertidumbre siempre ha sido un enemigo de los mercados financieros, y la decisión de Estados Unidos e Israel de atacar a Irán el 28 de febrero aumentó notablemente esa incertidumbre. Las imágenes de humo en Teherán y la desesperación de los ciudadanos para huir del conflicto generaron inquietud entre los inversores.

Los precios del petróleo se dispararon y Wall Street inició una caída que se tradujo en cinco semanas de pérdidas consecutivas. El Dow y el Nasdaq sufrieron correcciones, mientras que el S&P 500 tuvo su peor mes desde 2022.

No obstante, desde que los índices alcanzaron su punto más bajo a finales de marzo, se ha producido un cambio notable. El Dow ha subido casi un 19%, el S&P cerca de un 22% y el Nasdaq se ha incrementado un 27%. Si estas tendencias continúan, los tres índices podrían cerrar el año con un cuarto año consecutivo de ganancias.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó en un informe de julio que la economía global está siendo influenciada por dos fuerzas opuestas: la guerra ha restringido el crecimiento, mientras que el entusiasmo por la inteligencia artificial ha aportado un impulso significativo.

A pesar de que el ciudadano común enfrenta mayores costos en combustible, alimentos y transporte, los mercados de Wall Street han ignorado por el momento estas dificultades.

Perdedor: Los consumidores de combustible

Una de las consecuencias económicas más evidentes del conflicto ha sido su impacto en el mercado del petróleo. Con la circulación de petroleros a través del estrecho de Ormuz casi paralizada, el precio del crudo Brent pasó de 72 a casi 120 dólares por barril. Aunque los precios se han estabilizado, aún se encuentran un 20% por encima de los niveles previos a la guerra.

El aumento en los precios del petróleo afecta a una amplia gama de productos, desde crayones hasta cosméticos, pero el impacto más severo lo sufren quienes dependen de la movilidad.

Las aerolíneas han respondido a los altos costos de combustible aumentando los precios de los boletos, sumando tarifas por equipaje y recargos por combustible. Además, han recortado vuelos o han abandonado planes de expansión de rutas. Lufthansa Group, por ejemplo, ha recortado 20,000 vuelos de corta distancia. Spirit Airlines, que ya enfrentaba problemas, ha desaparecido del mercado.

"Es poco probable que se reviertan los recargos por combustible o que disminuyan las tarifas aéreas en los próximos meses", afirmó Brett House, economista de la Universidad de Columbia. "Hay menos opciones para los consumidores y menos competencia entre aerolíneas, lo que reduce la presión para contener los aumentos de precios".

Ganador: Impulso a la energía limpia

La guerra ha fortalecido el argumento a favor de la inversión en energía limpia. Con los petroleros detenidos y los precios del combustible en aumento, las ventas de vehículos eléctricos han alcanzado cifras récord en diversas partes del mundo. En Singapur, el crecimiento interanual de vehículos eléctricos llegó al 110%, mientras que en Nueva Zelanda fue del 180% y en Colombia del 300%.

A nivel global, se espera que los vehículos eléctricos representen el 29% de las ventas totales de vehículos en 2026, un incremento notable respecto al 25% del año anterior, a pesar de que las dos mayores economías, Estados Unidos y China, han registrado una caída en la demanda.

Las naciones que dependían del petróleo del Golfo Pérsico se han visto impulsadas a actuar. En el sudeste asiático, se han ampliado las iniciativas de energías renovables y se ha investigado la implementación de energía nuclear. En Africa, se han acelerado los proyectos de instalación de paneles solares.

Perdedor: La lucha contra el hambre

Para los privilegiados, los costos de la guerra pueden parecer un inconveniente menor, pero la situación es drásticamente diferente para los más desfavorecidos. Como el Golfo Pérsico es un líder en la producción de petróleo y fertilizantes, la guerra ha tenido un impacto devastador en los agricultores. Con los precios de los fertilizantes alcanzando un pico del 44% por encima de los niveles previos a la guerra, muchos agricultores se han visto forzados a reducir su uso, lo que podría comprometer las cosechas del próximo año.

El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas advirtió que decenas de millones de personas podrían ser empujadas hacia la hambruna. Su director ejecutivo interino, Carl Skau, destacó que la "asfixia de las exportaciones de fertilizantes" ha afectado gravemente a Asia y Africa. Los altos costos de transporte también han dificultado los esfuerzos humanitarios del programa.

"Un petrolero anclado en el estrecho de Ormuz puede significar una comida menos al día para un niño en Sudán", comentó Skau. "Cuando suben los precios del petróleo, también aumentan los precios de la harina, el arroz y las verduras".

Ganador: Los negocios vinculados a Trump

El conflicto ha costado a Estados Unidos decenas de miles de millones de dólares y ha causado miles de muertes en Irán. Se estima que ha reducido la producción global prevista en cientos de miles de millones de dólares. Sin embargo, la familia del expresidente Donald Trump ha sido una de las beneficiarias de la guerra.

El contratista militar Powerus, que se prepara para salir a bolsa con el apoyo de Eric y Donald Trump Jr., obtuvo un contrato de la Fuerza Aérea por un valor de hasta 90 millones de dólares para suministrar interceptores destinados a derribar drones iraníes. Además, la firma de capital privado 1789 Capital Management, a la que Don Jr. se unió tras la reelección de su padre, tiene participaciones en varios contratistas militares que se benefician del conflicto.

Una portavoz de 1789 Capital, Alexa Henning, sostuvo que Don Jr. no participó en la decisión de invertir en estas empresas, argumentando que no existe una "conexión nefasta". Por su parte, el presidente ha visto cómo su cartera de inversiones, gestionada por terceros, ha incrementado su valor con acciones de proveedores militares beneficiados por la guerra, como Lockheed Martin, General Dynamics y Northrop Grumman.

Los demócratas publicaron un informe que revela que las tenencias de Trump en acciones de petróleo y gas han aumentado en hasta 15,5 millones de dólares.

Una portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, insistió en que "no hay conflictos de interés" y que "el presidente Trump solo actúa en el mejor interés del público estadounidense".

A pesar de los beneficios financieros de Trump, su situación política es diferente, ya que el conflicto ha resultado impopular y podría influir en la opinión de los votantes en las próximas elecciones.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Mae Anderson, Cathy Bussewitz y Bernard Condon en Nueva York; Paul Wiseman en Washington; Wyatte Grantham-Philips en Chicago; Rio Yamat en Las Vegas; Alexa St. John en Detroit; Allan Olingo en Nairobi, Kenia; Chan Ho-him en Hong Kong y Anton L. Delgado en Bangkok.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.