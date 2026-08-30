Nepal enfrenta nuevas advertencias de inundaciones mientras las comunidades lidian con la devastación

DHADING, Nepal — Las autoridades nepalesas han lanzado advertencias sobre la posibilidad de nuevas inundaciones para el domingo, instando a los residentes de los distritos más afectados por las crecidas a mantenerse en máxima alerta. Esto ocurre tras el incremento del caudal en el río Bhotekoshi.

Durante la mañana del domingo, se enviaron alertas a los teléfonos móviles de la población, mientras los equipos de rescate trabajaban arduamente para despejar una carretera clave que conecta Katmandú con una de las áreas más impactadas por las devastadoras inundaciones del miércoles anterior.

En la localidad de Galchhi, un grupo de residentes se reunió en un puente cercano para observar cómo el río rugía con fuerza. Algunos señalaron las enormes rocas que habían sido arrastradas río abajo durante las inundaciones, mientras que otros, que estaban en un puente colgante sobre el agua, fueron advertidos con silbatos para que se alejaran.

A lo largo del río, se podían observar casas, vehículos y tractores agrícolas sobresaliendo del espeso sedimento gris que ha cubierto pueblos enteros. Las terrazas de arroz adyacentes al río sufrieron deslizamientos de tierra, lo que provocó la pérdida de partes de sus campos en el agua.

El saldo de víctimas en Nepal y Tíbet ha aumentado a 750 muertos y más de 3.000 desaparecidos, según las últimas actualizaciones. La agencia de desastres de Nepal reportó 734 fallecidos y 2.498 desaparecidos, mientras que las autoridades chinas informaron de 16 muertos y 546 desaparecidos, incluidos más de un centenar de nepaleses y ciudadanos de varias naciones.

Las advertencias más recientes fueron emitidas tras un aviso de las autoridades chinas a sus homólogos nepaleses sobre el aumento del caudal aguas arriba, según lo declarado a la prensa por Dharam Raj Uprety, director ejecutivo de la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal.

Sin embargo, los residentes locales expresaron su confusión ante las constantes alarmas que han recibido desde las primeras crecidas. "A veces dicen que viene una inundación y tenemos que volver a correr hacia terreno más alto, incluso de noche. También está lloviendo", comentó Govind Shreshta, un residente local. "Es realmente difícil para mí. Tengo un padre de 72 años y una madre de 70. Debo cargarlos y estoy agotado. Esto sigue así para quienes todavía están vivos".

Grandes puentes de concreto y otros más pequeños, como los colgantes, han sido destruidos, dejando a las comunidades del otro lado del río con un acceso limitado. "Los que están allá ahora están atrapados, y los que estamos aquí estamos atrapados aquí. Va a ser muy difícil", declaró Sattan Singh Tamang, de 47 años, quien trabajaba cerca de un puente cuando las inundaciones golpearon el miércoles.

Las viviendas y negocios que sobrevivieron a las inundaciones continúan sin electricidad, con postes de tendido eléctrico retorcidos y cables enredados en el lodo. La autopista Prithivi es una ruta esencial para el suministro de alimentos, combustible y otros bienes hacia Katmandú. Aunque gran parte de la carretera está operativa, algunas secciones siguen dañadas.

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