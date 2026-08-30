Musk acelera la producción de turbinas de gas, pero enfrenta problemas de contaminación

Elon Musk reveló recientemente que una nueva fundición secreta de SpaceX en Bastrop, Texas, permitirá la fabricación interna de piezas clave para turbinas de gas. Esta innovación podría acelerar la puesta en funcionamiento de la energía a gas en 18 meses, una ventaja significativa en un momento en que la industria enfrenta múltiples desafíos.

La confirmación de Musk llegó tras un informe de The Information, que detalló cómo la fundición está diseñada para abordar la escasez de producción de turbinas de gas, un componente crítico para satisfacer la creciente demanda de energía, especialmente en el sector de la inteligencia artificial. SpaceX adquirió aproximadamente 830 acres de terreno en Bastrop entre marzo y junio, lo que indica la expansión de sus capacidades de producción.

SpaceX y Tesla están construyendo cada uno 100GW/año de capacidad de producción solar lo más rápido posible, pero el gas natural seguirá siendo necesario para complementar y poner en marcha la energía solar durante varios años. El factor limitante para la producción de turbinas a gas es la fundición de las palas y vanes. Al hacer la fundición internamente en SpaceX, podemos acelerar la llegada de turbinas a gas en hasta 18 meses, lo que es un cambio de juego”, explicó Musk en su cuenta de X.

Sin embargo, este avance trae consigo una preocupación creciente. Las turbinas de gas, aunque necesarias para la infraestructura energética, han estado bajo un intenso escrutinio por su impacto ambiental. En Memphis, donde SpaceXAI ha estado operando turbinas de gas para alimentar sus centros de datos desde 2024, la NAACP ha acusado repetidamente a la empresa de operar sin los permisos y controles de contaminación requeridos por la ley federal.

Las turbinas emiten compuestos que generan smog y productos químicos peligrosos como el formaldehído, que están vinculados a problemas de salud como el asma y enfermedades respiratorias. En un análisis limitado realizado por investigadores de la Universidad de Memphis, se observó que la contaminación del aire había aumentado ligeramente debido a la operación del centro de datos.

El problema no se limita a Memphis. En Virginia, un estudio de la Piedmont Environmental Council estimó que las emisiones de un solo centro de datos con ocho turbinas de gas podrían afectar a más de 2.5 millones de personas en múltiples condados, causando entre 3.4 y 6.5 muertes prematuras al año y generando daños de salud que podrían alcanzar entre 53 y 99 millones de dólares anuales.

La capacidad de SpaceX para producir estas turbinas podría otorgarle una ventaja competitiva significativa en el mercado de la infraestructura de inteligencia artificial, donde la demanda de energía está en constante aumento. Sin embargo, la presión por el impacto ambiental plantea un dilema importante que deberá ser abordado. La industria de la energía sigue buscando un equilibrio entre la demanda de energía y la responsabilidad ambiental, y el futuro de SpaceX en este ámbito dependerá de su capacidad para navegar estos desafíos.