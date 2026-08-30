La novela de Rachel Cusk que cuestiona la identidad de Natalie Portman

Buenos Aires, 30 agosto (NA) - La reciente publicación de Life of M, la nueva novela de la escritora británica Rachel Cusk, ha provocado un escándalo en el ámbito literario debido a la supuesta identificación de su protagonista con la actriz Natalie Portman. Aunque el libro no menciona a la intérprete, las coincidencias biográficas y profesionales han llevado a lectores y medios británicos a considerar que M, una estrella de cine famosa desde su infancia, es una versión ficcionalizada de Portman.

La controversia surgió antes de la publicación de la novela, que llegó a las librerías estadounidenses el 25 de agosto. En julio, la periodista Valerie Stivers publicó en el portal británico UnHerd un artículo que recuperaba un rumor que circulaba en ciertos círculos literarios de Nueva York: Cusk habría utilizado su relación con Portman como base para su nueva obra. Esta versión fue retomada por otros medios británicos, convirtiendo a Life of M en uno de los lanzamientos literarios más discutidos del año.

La novela narra la historia de una escritora que le propone a una famosa actriz, identificada únicamente como M, escribir su autobiografía. M es una mujer que alcanzó la fama desde niña, se convirtió en el rostro de una importante marca y protagonizó una película relacionada con el ballet. Además, vive en una capital europea. Los paralelismos con la biografía de Portman son notables: la actriz estadounidense-israelí debutó a los 12 años en El profesional, es embajadora de Dior y ganó el Oscar por Cisne negro, donde interpretó a una bailarina. Tanto Cusk como Portman residen en París.

Hay incluso una coincidencia más específica. En Life of M, la protagonista recuerda que el guion de su primera película incluía inicialmente escenas sexuales que fueron eliminadas tras la intervención de su madre. Algo similar ocurrió con Portman durante el rodaje de El profesional, según ha declarado públicamente. Esta acumulación de detalles convirtió la posibilidad de que M sea Portman en el argumento principal del libro.

El problema es que el retrato que Cusk hace de M es bastante crítico. La actriz es presentada como una figura fría, distante y obsesionada con controlar su imagen, atrapada entre la fama, la belleza y el temor a perder su estatus. Algunos medios británicos fueron especialmente duros con la novela: The Telegraph la calificó de "asesinato literario", mientras que The Times la describió como una forma calculada de humillación hacia Portman.

A pesar de las críticas, desde el entorno de la actriz se rechaza esta interpretación. Una fuente citada por The Telegraph y recogida por Deutsche Welle, que asegura haber leído el libro, sostiene que la personalidad de M "no se asemeja en nada" a la de Portman y que el personaje funciona más como un alter ego de Cusk. Esta fuente también acusó al equipo de la escritora de alimentar deliberadamente las especulaciones para aumentar las ventas. Ni Cusk ni Portman han comentado públicamente sobre la controversia, y tampoco la editorial o la agencia literaria de la autora han desmentido oficialmente la identificación.

Sin embargo, existe una relación entre ambas. Portman ha expresado en varias ocasiones su admiración por la obra de Cusk, llegando incluso a incluir sus libros en el club de lectura que dirige en Instagram. En 2022, organizó una charla con la escritora tras la publicación de Second Place, una novela que calificó como una de sus favoritas. Este vínculo previo ha alimentado las sospechas en torno a Life of M.

¿Cuáles son los límites de la autoficción?

La controversia también plantea una cuestión más amplia sobre los límites de la autoficción y la literatura inspirada en personas reales. Cusk ha construido gran parte de su obra alrededor de la observación de la vida ajena y de la tensión entre experiencia y ficción. En este caso, la novela parece invertir el proceso: una escritora intenta reconstruir la vida de una celebridad y, al hacerlo, se enfrenta al poder que tiene la literatura para fabricar una identidad.

El relato previo Project, publicado por Cusk en The New Yorker antes de la novela, ya presentaba esta situación: una escritora le dice a M que está pensando en escribir su autobiografía y la actriz le pregunta si simplemente se lo inventaría. Aquí surge uno de los temas centrales de Life of M: hasta qué punto una persona pública puede controlar la imagen que los demás construyen de ella.

En este sentido, Life of M puede leerse más allá del supuesto retrato de Portman. La novela trata sobre la fama, la percepción pública, la identidad y la capacidad de la ficción para apropiarse de una vida. Portman ha hablado abiertamente sobre la distancia entre su verdadera persona y la imagen que el público tiene de ella. El hecho de que esta declaración pueda dialogar tan estrechamente con la protagonista de Cusk demuestra, precisamente, hasta qué punto una celebridad se convierte en un personaje colectivo tras años de películas, entrevistas, fotografías y campañas publicitarias.

Por el momento, la pregunta sobre quién es realmente M sigue sin respuesta. Cusk no ha nombrado a Portman y ninguna de las dos ha confirmado que exista una conexión intencionada. Pero la combinación de coincidencias, el vínculo previo entre la escritora y la actriz, y el tono poco amable del retrato han convertido a Life of M en un fenómeno editorial singular: una novela que ha generado controversia sobre su protagonista incluso antes de que los lectores pudieran decidir por sí mismos a quién creen reconocer detrás de la letra M.