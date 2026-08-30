Enzo Fernández, a un paso de sumarse al Manchester City por una cifra millonaria

Manchester City habría alcanzado un acuerdo verbal para fichar a Enzo Fernández, según informaron este domingo desde Inglaterra.

El mediocampista argentino del Chelsea sería el objetivo prioritario de los citizens en un movimiento sorpresivo.

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De acuerdo al reporte, el monto inicial de la operación se ubicaría en torno a las 100 millones de libras esterlinas, con variables que podrían elevar el paquete total hasta los 140 millones de euros.

Los documentos se intercambiarían en las próximas 24 horas. El volante de 25 años, campeón del mundo con la Selección Argentina, se convertiría así en uno de los fichajes más caros de la historia reciente de la Premier League.

Enzo Fernández llegó al Chelsea desde Benfica en 2023 por una cifra récord británica en ese momento y se consolidó como una de las figuras del mediocampo londinense.

La operación permitiría a Enzo Maresca, actual entrenador del City y ex técnico de los Blues, reunirse nuevamente con el argentino, a quien dirigió en Stamford Bridge.