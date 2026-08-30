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El mensaje de Sampaoli tras dejar de ser el entrenador de Talleres: "A veces, las cosas no salen"

Talleres anunció con un comunicado la salida de Jorge Sampaoli al mando del plantel profesional.

30/08/2026 | 16:43Redacción Cadena 3

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Jorge Sampaoli, DT de la

FOTO: Jorge Sampaoli, DT de la "T" (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

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Jorge Sampaoli finalizó su vínculo como director técnico de Talleres de Córdoba. El entrenador publicó un mensaje en el que explicó la decisión tras un breve y complicado paso por el club albiazul. 

“A veces, las cosas no salen. Pienso que en el fútbol, como en la vida, la única forma de resolver los problemas es trabajar y trabajar y trabajar. Poner la cabeza y el cuerpo el tiempo que sea necesario hasta encontrar soluciones. No pudimos. No pude”, escribió el técnico.

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Sampaoli reconoció la presión de los hinchas y la situación del equipo: “En el medio, hay un club y montones de hinchas que, justificadamente, aguardan que las cosas funcionen. Eso agota el tiempo. Es triste. Por el bien del club, eso me lleva a dar un paso al costado”.

El santafesino destacó el dolor que le genera la salida, ya que hacía años deseaba dirigir en el fútbol argentino. “Me encontré en Talleres con deportistas y con trabajadores decididos a competir y a mejorar. Desde los juveniles hasta los mayores. En cada entrenamiento, les juro, lo han -y lo hemos- dado todo. No pudimos”, afirmó.

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Y agregó: “No hay que confundirse: nadie es peor persona por aceptar las malas. Lo que queda es el sentimiento. Este escudo merece una historia mucho mejor que la que está viviendo”.

Sampaoli agradeció a todos por la ilusión generada y se despidió con emoción: “Extrañaré estos colores. Ojalá, cuanto antes, Talleres pueda estar bien arriba”.

El ciclo de Sampaoli en la “T” duró apenas siete partidos del Torneo Clausura. El equipo cosechó una victoria, dos empates y cuatro derrotas, y quedó último en su zona. El club confirmó la desvinculación este domingo y destacó que el entrenador y su cuerpo técnico cobrarán hasta el último día trabajado. 

Lectura rápida

¿Quién finalizó su vínculo con Talleres de Córdoba?
Jorge Sampaoli finalizó su vínculo como director técnico del club.

¿Qué explicó Sampaoli sobre su decisión?
Explicó que a veces las cosas no salen y que no pudo resolver los problemas del equipo.

¿Cuánto duró el ciclo de Sampaoli en Talleres?
Su ciclo duró apenas siete partidos del Torneo Clausura.

¿Cuál fue el desempeño del equipo bajo su dirección?
El equipo cosechó una victoria, dos empates y cuatro derrotas, quedando último en su zona.

¿Qué dijo Sampaoli sobre los hinchas y el club?
Reconoció la presión de los hinchas y expresó que el club merece una historia mejor que la actual.

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