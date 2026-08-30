Mirtha Legrand homenajeó a Rubén Rada y recordó la canción que le compuso

La conductora argentina Mirtha Legrand homenajeó este sábado al músico uruguayo Rubén “Negro” Rada durante el cierre de La noche de Mirtha, en eltrece.

Rada falleció el miércoles 26 de agosto a los 83 años, tras complicaciones de una neumonía. “No quiero que termine este programa sin recordar al Negro Rada”, expresó Legrand, quien destacó su talento y su personalidad.

“Un talentosísimo, amigazo. Adorable persona”, dijo. La diva recordó con especial cariño un regalo único: Rada le había compuesto una canción especialmente para uno de sus ciclos radiales en Radio La Red, hace más de 20 años. La pieza funcionaba como cortina musical y nunca formó parte de los discos oficiales del artista.

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“Me siento orgullosa de que me haya hecho una canción tan linda”, afirmó la conductora. La producción del programa difundió un fragmento de esa composición, cuya letra incluye versos como: “Mirtha Legrand se vino pa’ la radio, Mirtha Legrand te quiere acompañar… Señora Mirtha Legrand, gloriosa Chiqui Legrand…”.

Legrand también contó que se enteró de la muerte de Rada mientras se encontraba en la embajada de Uruguay, durante una actividad por el aniversario del país. Allí percibió la conmoción que generó la noticia en la comunidad uruguaya.