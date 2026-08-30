El noruego Casper Ruud se retiró prematuramente por lesión del US Open

NUEVA YORK (AP) — El tenista noruego Casper Ruud, subcampeón del Abierto de Estados Unidos de 2022, ha anunciado su retiro del torneo por una lesión de espalda que lo aqueja desde hace días.

Ruud se vio forzado a abandonar su primer partido en el reciente Abierto de Cincinnati, lo que ya presagiaba complicaciones para su participación en Flushing Meadows. A pesar de que participó en el torneo de dobles mixtos, se le observó teniendo dificultades para sacar durante los entrenamientos, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

El jugador, que ocupa el puesto número 20 en el ranking mundial, fue reemplazado en el cuadro principal por Arthur Gea, quien había sido eliminado en la ronda final de la fase de clasificación. Gea se enfrentará al argentino Juan Manuel Cerúndolo en la primera ronda del torneo.

En 2022, Ruud alcanzó la final del US Open, donde fue derrotado por Carlos Alcaraz. Ese mismo año, también llegó a la final del Abierto de Francia, donde perdió ante Rafael Nadal, en su intento por convertirse en el primer noruego en conseguir un título de Grand Slam.